納達爾晉級4強 拚巴黎網賽首冠

納達爾。（路透）

西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在巴黎名人賽8強賽中雖先失一盤，但隨後連趕兩盤，晉級4強，繼續追求平紀錄的第36座ATP 1000積分名人賽冠軍。

頭號種子的納達爾用2小時14分鐘以4：6、7：5、6：1擊敗同胞布斯塔（Pablo Carreno Busta），第5次躋身4強。他一直努力想拿下第一座巴黎名人賽冠軍。他接下來將面對第4種子德國 名將澤瑞夫（Alexander Zverev）。

納達爾的勝利，使得布斯塔無法參加ATP年度總決賽，也保送史瓦茲曼（Diego Schwartzman）出線，史瓦茲曼是生涯首度參加ATP年度總決賽。

梅德維夫。（路透）

梅德維夫 直落二晉級

第3種子俄羅斯 名將梅德維夫（Daniil Medvedev）則是以6：3、6：1直落二擊敗第6種子史瓦茲曼，在兩人4次歷史對決中維持不敗紀錄。

24歲的梅德維夫在2019年靠爆發表現拿下2座冠軍， 現在要尋求職涯第3座ATP 1000積分名人賽冠軍。這是他在去年拿下上海名人賽冠軍後首度打入4強。

他將在4強賽迎戰前世界排名第三的加拿大 巨砲洛尼奇（Milos Raonic）。第10種子洛尼奇前一場以6：3、3：6、7：6（7）力退地主球員亨伯特（Ugo Humbert）。