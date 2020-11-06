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巴黎網賽／生涯首度闖年終賽 史瓦茲曼只差1勝

記者張大仁／綜合報導
史瓦茲曼爭取年度ATP總決賽資格。（路透）
史瓦茲曼爭取年度ATP總決賽資格。（路透）

ATP巴黎名人賽5日賽程，六號種子阿根廷選手史瓦茲曼（Diego Schwartzman）輕鬆以6-1、6-1直落二擊敗西班牙籍的福基納（Alejandro Davidovich Fokina），距生涯首度晉級年終ATP世界巡迴賽總決賽只差一勝。

若再取勝，世界排名第9的史瓦茲曼將自動取得11月15日至22日在倫敦舉行的總決賽資格。

他接下來將面對俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev），後者4日僅花短短2小時就以5-7、6-2、6-2擊敗澳洲選手德米納爾（Alex de Minaur）。

梅德維夫評論史瓦茲曼指出：「我看過他比賽，他打得非常好。」史瓦茲曼在本季3場ATP比賽中都獲得亞軍。

頭號種子納達爾（Rafa Nadal）則以6-1 7-6（3）直落二擊敗澳洲選手湯普森（Jordan Thompson），晉級8強。

在成為第4位千勝球員後第二天，納達爾繼續尋求拿下生涯首座巴黎名人賽冠軍。第二盤雖一度以5-6落後，但因湯普森的反手拍失誤而逆轉拿下勝利。

納達爾接下在8強賽將面對西班牙同胞巴斯塔（Pablo Carreno Busta）。

澳洲 倫敦 俄羅斯

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