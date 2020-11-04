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巴黎名人賽／封城中開戰 拒球迷入場

體育新聞組／綜合報導
西西帕斯落馬。（歐新社）
西西帕斯落馬。（歐新社）

新冠肺炎疫情不見趨緩，巴黎已經二度封城，不過年度最後一場千人大賽巴黎名人賽仍如期舉行，但原本打算開放每日1000名球迷進場的計畫因封城取消，總獎金也縮水超過200萬歐元。

巴黎名人賽今年總獎金373萬2680歐元，去年則是520萬歐元，光是塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）奪冠就獲得99萬5720歐元獎金，今年冠軍只能拿22萬5210歐元，足足少超過4分之1。

比賽場地貝爾西體育館（Bercy Arena）共有15000個座位，但比賽期間最大噪音反而是空調，不但觀眾無法入場，連每名選手最多也只允許有兩名隨行人員一同進場。

通過首輪考驗的西班牙老將洛培茲（Feliciano Lopez）說：「我們必須意識到世界現在的局勢，現在世界上的每個人都面臨這些挑戰，現在我不期待賽事獎金了，我想這還會維持一段時間。」

另名晉級第二輪的西班牙好手巴斯塔（Pablo Carreno Busta）也說，職網賽季從3月停擺到8月後才重啟，「或許這是我職業生涯最辛苦的球季，我知道我們很幸運了，還可以持續比賽，但在這樣情況下，每周要能有百分百狀況也不是容易的事。」

在3日戰績方面，第二種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）三盤都打到搶七，最終仍以2：1不敵法國本土選手亨伯特（Ugo Humbert），落馬遭淘汰。

封城 疫情 新冠肺炎

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