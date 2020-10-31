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維也納網賽 ／約克維奇68分鐘、汀恩94分鐘 直落2都掰掰

記者張大仁／綜合報導
約克維奇今年平山普拉斯紀錄無望。（歐新社）
約克維奇今年平山普拉斯紀錄無望。（歐新社）

世界排名第42的義大利新星索內戈（Lorenzo Sonego）30日出乎眾人意料之外地以6：2和6：2直落兩盤淘汰世界排名第一的約克維奇（Novak Djokovic），晉級ATP維也納公開賽4強賽。

來源：youtube

俄羅斯選手盧布列夫（Andrey Rublev）則只花1小時34分鐘，同樣以7：6（5）和6：2直落二讓衛冕冠軍的第二種子汀恩（Dominic Thiem）打包，將ATP 500積分賽連勝戰績推增至13場。

索內戈接受採訪時說：「肯定這是我生涯最好的勝利。約克維奇是世界最佳球員。但今天我真的打得太好了。」「簡直不可思議，太神奇了。」

這位25歲的年輕球員以幸運輸家資格取代史瓦茲曼（Diego Schwartzman）參加會內賽，之後從未輸球。他在68分鐘內發揮最高表現，擊敗擁有81次巡迴賽冠軍的約克維奇。

約克維奇也因此失去獨享年度FedEx ATP冠軍機會。如果他贏得維也納公開賽冠軍，本可以6個年終第一名成績打平山普拉斯（Pete Sampras）的紀錄。他本賽季戰績為39勝3敗。

索內戈獲勝，欣喜若狂。（歐新社）
索內戈獲勝，欣喜若狂。（歐新社）

索內戈直到19歲才獲得第一個FedEx ATP排名積分。不過6年多時間，他卻打敗了世界冠軍。他的4強賽對手是英國球員伊凡斯（Dan Evans）。

約克維奇說：「他就這樣打敗了我。」「他在比賽的每個環節都表現得很好，對我而言這是一場非常糟糕的比賽，但對他來說卻是十分驚人的。他絕對值得贏得勝利。」

自從佛格尼尼（Fabio Fognini）在2017年米蘭舉行的義大利公開賽（Internazionali BNL d'Italia）擊敗墨瑞（Andy Murray）後，索內戈是第一個擊敗世界排名第一的義大利球員。

此外，盧布列夫去年止步8強，表示今年捲土重來帶著不留退路的心態上場，「我沒有任何期待，只想努力打球，終於打進4強賽。」他將在4強賽對上南非球員安德森（Kevin Anderson）。

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