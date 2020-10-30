網球／誰來接班「三巨頭」？ 約克維奇看好「他」

義籍小將辛納被點名為網壇接班人。（歐新社）

網壇「三巨頭」費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）和約克維奇（Novak Djokovic）主宰大滿貫超過10年，塞爾維亞「世界球王」約克維奇今年還有機會追平美國 傳奇山普拉斯（Pete Sampras）的「年終球王」紀錄，但「接班人」會是誰？現任球王點名，義大利 19歲新秀辛納（Jannik Sinner）是新一代最有潛力的選手。

包括約克維奇、辛納和新生代著名網將德國 澤瑞夫（Alexander Zverev）、希臘西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）等好手，本周都在維也納公開賽集合。約帥29日瓦解克羅埃西亞對手克里奇（Borna Coric）首盤4個盤末點，後來居上以7：6（13：11）、6：3獲勝，除拿到8強門票，也為生涯第6次年終球王卡好位置。

只要世界排名第2的「西班牙蠻牛」納達爾下月不拿外卡參加索菲亞公開賽，約帥就會追平山普拉斯的6次「年終球王」紀錄。

從「瑞士特快車」費德勒2003年溫布頓首度摘下大滿貫開始，17年來的69場大滿貫，「三巨頭」就包辦57座；33歲的約帥提到，就他來看，去年贏下新世代年終總決賽的辛納，潛能更勝澤瑞夫和西西帕斯，有可能在「三巨頭」後接棒，約帥說：「因為我認為你會有機會獲得很好的大滿貫成績，或是很精采賽季，但你是否可以延續3年、4年、5年、10年甚至15年？」