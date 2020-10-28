高球／納達爾小白球也在行 巴利阿里錦標賽並列第6

納達爾運動細胞發達，高爾夫球也難不倒。（歐新社）

不只是網球場上的紅土之王，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）轉戰高球 場也有模有樣，他在巴利阿里高球錦標賽3輪各揮出74（+2）桿、74（+2）桿和77（+5）桿，在60名參賽者中並列第6位，技驚四座。

納達爾剛在法網完成4連霸，帶回個人第13座紅土大滿貫金盃，大滿貫數也追上「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），以20冠並列男網首位。

上周納達爾放下網球拍，拿起高球桿走上果嶺，且在職業、業餘好手環伺下打出好成績，最終的225（+9）桿只和奪冠的賈西亞（Sebastian Garcia）差距10桿，許多職業選手都成手下敗將。

這場比賽可讓納達爾賺進高球業餘積分，不過也擅長足球 的納達爾重心仍在網球場，34歲的「西班牙蠻牛」下周將再返巴黎，到巴黎名人賽挑戰追平塞爾維亞「世界球王」約克維奇的名人賽第36冠。

小約今年放棄巴黎名人賽衛冕，納達爾成為賽事第一球星，今年美網摘冠的奧地利好手汀恩（Dominic Thiem）、希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）和世界排名第6的俄羅斯 好手梅德維夫（Daniil Medvedev）也將參賽。