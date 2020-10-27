約帥參戰維也納網賽 汀恩衛冕頭疼

小約（左）和汀恩（右）都認為今年維也納賽事很硬。（歐新社）

法網 決賽後再度現身，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）相隔13年重返維也納公開賽，他預告今年賽事將是強度極高的一次，第一輪碰同胞克拉伊諾維奇（Filip Krajinović）就是硬戰，尋求衛冕的奧地利名將汀恩（Dominic Thiem）也附和說，連霸不是不可能，但難度實在非常高。

維也納公開賽是ATP 500系列賽，等級非最高，但今年世界前10就有6人與會，包括上一次參賽已是2007年的約克維奇。汀恩形容今年狀況實在太不尋常，「整個籤表都是，太堅強了，小約來參賽讓一切更不真實，這可能是ATP 500有史以來最強的一站。」

小約和汀恩列前2種子，要碰頭就是決賽見，不過兩人迎接正式賽程前已經一起練過球，小約笑說兩人展現的高強度，讓他覺得像是已經打了場決賽，他說：「當然大家可能會想看到我們決賽碰頭，不過還有很長的路要走，儘管我們都很期待進到決賽，但籤表很強，所以我們都要一天一天來。」

維也納公開賽好手如雲，台將莊吉生從會外賽出發，最終輪雖和加拿大 波斯比希爾（Vasek Pospisil）大戰3盤落敗，但以「幸運落敗者」補進會內賽。