我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全球確診4351萬例 全美逾870萬例

壓倒性的保守意見：大法官巴瑞特通過任命…然後呢？

約帥參戰維也納網賽 汀恩衛冕頭疼

體育新聞組／綜合報導
小約（左）和汀恩（右）都認為今年維也納賽事很硬。（歐新社）
小約（左）和汀恩（右）都認為今年維也納賽事很硬。（歐新社）

法網決賽後再度現身，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）相隔13年重返維也納公開賽，他預告今年賽事將是強度極高的一次，第一輪碰同胞克拉伊諾維奇（Filip Krajinović）就是硬戰，尋求衛冕的奧地利名將汀恩（Dominic Thiem）也附和說，連霸不是不可能，但難度實在非常高。

維也納公開賽是ATP 500系列賽，等級非最高，但今年世界前10就有6人與會，包括上一次參賽已是2007年的約克維奇。汀恩形容今年狀況實在太不尋常，「整個籤表都是，太堅強了，小約來參賽讓一切更不真實，這可能是ATP 500有史以來最強的一站。」

小約和汀恩列前2種子，要碰頭就是決賽見，不過兩人迎接正式賽程前已經一起練過球，小約笑說兩人展現的高強度，讓他覺得像是已經打了場決賽，他說：「當然大家可能會想看到我們決賽碰頭，不過還有很長的路要走，儘管我們都很期待進到決賽，但籤表很強，所以我們都要一天一天來。」

維也納公開賽好手如雲，台將莊吉生從會外賽出發，最終輪雖和加拿大波斯比希爾（Vasek Pospisil）大戰3盤落敗，但以「幸運落敗者」補進會內賽。

法網 加拿大

上一則

場邊人語／回味往事 昨非今是

下一則

林書豪再闖NBA 傳勇士、籃網有興趣

延伸閱讀

網球／約克維奇拚績分 放棄衛冕巴黎名人賽

網球／約克維奇拚績分 放棄衛冕巴黎名人賽
法網13冠100勝 納達爾紅土天王當之無愧

法網13冠100勝 納達爾紅土天王當之無愧
同樣晉級法網決賽 納達爾輕鬆 約克維奇氣喘噓噓

同樣晉級法網決賽 納達爾輕鬆 約克維奇氣喘噓噓
法網／約克維奇苦戰5盤晉級 決賽碰上納達爾

法網／約克維奇苦戰5盤晉級 決賽碰上納達爾

熱門新聞

C羅秀出小光頭造型，又帶給各界不小驚喜。（取自Instagram）

足球／C羅新造型「剃光頭」篩檢仍陽性 無緣對決梅西

2020-10-23 03:20
第8屆黑豹旗全國高中棒球大賽，延平高中（圖）25日與成淵高中鏖戰4小時24分鐘，終場延平以33比27拿下隊史黑豹旗首勝，球員開心潑水慶祝。（中華民國棒球協會提供）

這是棒球比分？鏖戰4.5小時 台青棒賽2隊合拿60分

2020-10-25 18:09
運動畫刊網站以「台灣外野手」介紹林哲瑄，截圖有如三格漫畫，並列呈現他躍上牆頭接殺小白球、打者吃驚表情、案情逆轉的笑容。（圖取自運動畫刊網頁si.com）

影帝級守備！他攔截全壘打騙過全場 打者傻傻跑完壘

2020-10-17 00:21
波蘭19歲女將斯威雅蒂（Iga Swiatek）剛拜見的波蘭總統杜達（Andrzej Duda）確診新冠肺炎，保險起見她將隔離。(美聯社)

網球／拜見波蘭總統他卻確診...法網19歲新科球后隔離

2020-10-25 13:19
道奇王牌克蕭6局好投率隊奪勝。（美聯社）

世界大賽G1／克蕭6局8K 道奇8：3勝光芒

2020-10-21 03:30
光芒替補野手菲力普斯（右）成為英雄。（路透）

世界大賽G4／道奇再見失誤 光芒2勝扳平戰局

2020-10-25 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／華人區山火附近再竄千畝大火 再有7萬居民強制撤離

影／華人區山火附近再竄千畝大火 再有7萬居民強制撤離
影／白登又口誤！致詞搞混小布希和川普 妻子一臉尷尬

影／白登又口誤！致詞搞混小布希和川普 妻子一臉尷尬
民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村

民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村
為何不再演好萊塢電影？成龍首曝原因

為何不再演好萊塢電影？成龍首曝原因
紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡

紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡