高球／柯布拉克捧CJ盃 終結10年冠軍荒

柯布拉克等了10年才拿到第一座PGA獎盃。（美聯社）

過去10個PGA賽季，美國高球 選手柯布拉克（Jason Kokrak）打過232場比賽卻都不知登頂滋味，18日終於在CJ盃迎來生涯第一座PGA金盃，終結10年的「冠軍荒」。

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最終輪揮出4輪最佳64桿的柯布拉克，以低於標準桿20桿的268桿登頂，「等那麼久才迎接第一場勝利，是很特別的一件事情，再開心不過了！」

今年CJ盃受疫情 影響，從南韓移師到美國內華達州的影溪高爾夫球場，柯布拉克過去已經造訪過同個球場超過20次，他笑說：「感覺像在家裡一樣，我在這打夠多次了，知道怎麼打。」

美國好手謝奧菲勒（Xander Schauffele）第11洞開始連抓3鳥，但最終以2桿之差屈居亞軍，他認為18日球感不是太好，尤其第16洞開球後沒上球道，最終吞下柏忌，成為勝負分水嶺，不過他也很為同胞開心，恭喜柯布拉克展現出威脅眾對手的危險性。

最後一洞推進「再見博蒂」的柯布拉克笑說，最後在果嶺的感覺相信不會太快忘記，「在你待了那麼長的時間，你內心絕對會懷疑自己。」但他仍持續努力，迎接期待已久的勝利，過去的累積終於有了甜美回報。