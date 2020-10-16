網球／網壇首例 奎瑞染疫還搭機 將遭禁賽罰款

奎瑞違反防疫規定，將遭罰款及禁賽。（歐新社）

新冠肺炎疫情持續衝擊體壇，除足壇巨星C羅納度（Cristiano Ronaldo）、高球「世界天王」強森（Dustin Johnson）本周傳出確診，世界排名16的義大利 網球好手佛格尼尼（Fabio Fognini）和美國網將奎瑞（Sam Querrey）也都染疫，其中奎瑞還違反防疫 規定私自搭機離開，成網壇第一起違例案例，職業網球聯合會（ATP）已發出聲明譴責，奎瑞恐再面臨罰款和禁賽處分。

目前世界排名49的奎瑞，原本赴俄羅斯 參加聖彼得堡公開賽，12日確定染疫退賽，原本他和同樣確診的妻子都要在下榻的四季飯店進行14天隔離，奎瑞一家也同意，但之後卻收到俄羅斯衛生部門通知，會有名醫生前往檢查，若奎瑞一家有出現症狀就必須住院。

外媒報導，奎瑞夫妻因怕住院且和不到一歲的兒子分隔兩地，秘密安排私人飛機離開俄羅斯，目的地傳是鄰近的歐洲國家，並暫住在一間民宿中。

ATP已針對奎瑞個案發表嚴正聲明，指奎瑞「嚴重違反協議」，且指如此行為可能影響後續賽事運作，對巡迴賽也可能造成傷害。根據ATP規定，違反防疫協議最高可處以10萬元罰款且最長禁賽3年。

名列薩丁尼亞島公開賽的頭號種子佛格尼尼，雙打出賽後卻確診，直接退出單打賽事，義大利網球協會表示，和佛格尼尼有接觸的相關人員都已隔離，全面再進行檢測。