NFL／底特律獅韌性頑強 具備奪冠潛力

上周四底特律獅對綠灣包裝工的比賽中，兩軍下半場幾次互換領先，但獅子的戰術執行更勝一籌笑到了最後34比31勝出，讓人看到奪冠球隊的潛力。

在第三節面臨落後，獅子的戰術執行度完全不受影響。利用這點，他們採用較為保守的傳球擋人推進screen pass幾次推進。他們不僅執行度高，且進入下半場力量絲毫不減，強力的擋人能讓這種用來推進短碼數的戰術多前進一些。

第三節派翠克（Tim Patrick ）的達陣，其實和高夫（Jared Goff）上一波被抄截如出一轍，接球員走直線，轉身，只差防守球員沒料到故技重施。但他貫徹戰術的執行，用快速精準的出手給到在幾名防守球員中間的派翠克，兩人配合天衣無縫。傳起球來高夫毫無猶豫，就像台機器精準執行，彷彿忘了剛才的抄截。

第四節的落後，獅子用傳球戰術改打中間地帶，再輔以地面攻勢調整，甚至讓明星接球員聖布朗（Amon-Ra St. Brown ）佯攻成功進行外側衝球，整波進攻每一次攻擊都有碼數推進，在戰術的多元性上具有可看性和實用性。

以獅子的韌性，即使最後一波進攻雙方平手張力極高，但高夫被絆倒還是把球給出去，讓蒙哥馬利（David Mongomery）突破第四檔，再以射門絕殺，好像也不是那麼意外了。

今年的獅子除了傷兵問題，攻守俱佳，更具備執行力與韌性，的確有衝冠的潛力。