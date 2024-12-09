我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高空活春宮 女蹲駕駛艙門口「離譜行為」全被錄下

紐約市長亞當斯想繞過市議會 改變「庇護城市」法案

NFL／底特律獅韌性頑強 具備奪冠潛力

林育正

上周四底特律獅對綠灣包裝工的比賽中，兩軍下半場幾次互換領先，但獅子的戰術執行更勝一籌笑到了最後34比31勝出，讓人看到奪冠球隊的潛力。

在第三節面臨落後，獅子的戰術執行度完全不受影響。利用這點，他們採用較為保守的傳球擋人推進screen  pass幾次推進。他們不僅執行度高，且進入下半場力量絲毫不減，強力的擋人能讓這種用來推進短碼數的戰術多前進一些。

第三節派翠克（Tim  Patrick ）的達陣，其實和高夫（Jared Goff）上一波被抄截如出一轍，接球員走直線，轉身，只差防守球員沒料到故技重施。但他貫徹戰術的執行，用快速精準的出手給到在幾名防守球員中間的派翠克，兩人配合天衣無縫。傳起球來高夫毫無猶豫，就像台機器精準執行，彷彿忘了剛才的抄截。

第四節的落後，獅子用傳球戰術改打中間地帶，再輔以地面攻勢調整，甚至讓明星接球員聖布朗（Amon-Ra  St. Brown ）佯攻成功進行外側衝球，整波進攻每一次攻擊都有碼數推進，在戰術的多元性上具有可看性和實用性。

以獅子的韌性，即使最後一波進攻雙方平手張力極高，但高夫被絆倒還是把球給出去，讓蒙哥馬利（David  Mongomery）突破第四檔，再以射門絕殺，好像也不是那麼意外了。

今年的獅子除了傷兵問題，攻守俱佳，更具備執行力與韌性，的確有衝冠的潛力。

上一則

場邊人語／喬大馭牛 面子不留

下一則

NBA／39歲詹姆斯累了 本季首度缺陣 無緣挑戰82場全勤

延伸閱讀

場邊人語／雄獅壓哨 喜上眉梢

場邊人語／雄獅壓哨 喜上眉梢
我最喜歡的動物

我最喜歡的動物
史坦菲德情定NFL球星喬許艾倫 疑遭他前女友一句話暗諷

史坦菲德情定NFL球星喬許艾倫 疑遭他前女友一句話暗諷
巴菲特投資法最佳例證：前NFL球員買的蘋果股票 成了他最佳投資

巴菲特投資法最佳例證：前NFL球員買的蘋果股票 成了他最佳投資

熱門新聞

兩次大滿貫冠軍得主李娜，今年首度擔任保誠香港網球公開賽總監，（中新社）

網球／輝煌成就「變黑了」 李娜差點丟掉法網冠軍獎盃

2024-11-30 20:10
大谷翔平愛犬Decoy在今年8月的比賽擔任開球嘉賓，被譽為大聯盟史上最可愛開球。圖為上月一家出席奪冠慶功遊行(路透)

MLB／大谷翔平有多「超過」？道奇高層曝Decoy開球內幕

2024-12-05 23:03
世界12強棒球賽冠軍戰日本先發戶鄉翔征。(記者許正宏／攝影)

如果當時有換投…日本隊投教揭露換與不換的難

2024-12-04 22:26
12月7日，冠軍谷愛凌在頒獎儀式上。(新華社)

滑雪／谷愛凌摔倒了 吃止痛藥換了歌單又奪冠

2024-12-07 18:33
大谷翔平Instagram限時動態貼出愛犬Decoy照片。(截圖自大谷翔平Instagram)

MLB／咬爛實況野球君後 大谷愛犬Decoy再收「乾爹」禮物

2024-12-06 22:23
湖人慘敗給熱火41分，AD在板凳上表情凝重，賽後也一肩扛起責任。（美聯社）

NBA／對熱火輸41分創紀錄 戴維斯扛責承認只顧好自己

2024-12-05 00:52

超人氣

更多 >
「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了

「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了
南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪

南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪
川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟

川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟
瓊瑤驟逝 留驚人版權費估破億美元 兒媳何琇瓊發聲了

瓊瑤驟逝 留驚人版權費估破億美元 兒媳何琇瓊發聲了
綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊

綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊