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NFL／馬霍姆斯數據不好看 競爭力不可忽視

林育正
馬霍姆斯即便數據不好看，實力仍舊不容小覷。(路透)
馬霍姆斯即便數據不好看，實力仍舊不容小覷。(路透)

本季酋長明星四分衛馬霍姆斯（Patrick  Mahomes）帳面數據不好看，經過10場比賽15達陣但也有11次被抄截，比例與過去的好表現有段差距。儘管如此，酋長依舊在傷兵和人員更換的狀況下保有相同的進攻DNA，即使四分衛數據不好看，一樣相當有競爭力。

本季在酋長的進攻中，仍可以看見馬霍姆斯突如其來的拋球，邊鋒凱爾斯（Travis Kelce）跑出大空檔，萊斯（Rashee  Rice）受傷前以及交易來的霍普金斯（DeAndre Hopkins）靠著優異的個人能力單打，以及其他球員接獲短傳後快速推進。

雖然酋長擁有強悍的防守作為後盾，但由於進攻鋒線的狀況調整不到頂尖，他的口袋時間縮短到只有2.3秒。加上酋長要力拚號稱不可能任務的三連霸，有時馬霍姆斯也更加大膽。也許他知道，酋長已被摸透，需要力道更猛烈地進攻，因此才導致攔截增加。

例如對孟加拉虎的兩次被攔截，都是在接球員被守住的狀況下依舊出手。而在不敗之身被迫的比賽中，整場第一球馬霍姆斯就在被擒殺前硬要將球丟出而被攔截完全沒有必要。對49人以及對突擊者的比賽中，也出現被防守球員碰到球的強行出手導致抄截。

雖然抄截讓數字不好看，但依照馬霍姆斯打球聰明和大顆心臟，即便數據不好看，酋長的團隊戰力待與霍普金斯磨合後，依舊會是實力勇猛的「贏球難看」球隊。

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