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NFL／進入下半季 可以觀察「這幾件事」

林育正
鋼人威爾森回春的表現可以維持多久，有待觀察。(美聯社)
鋼人威爾森回春的表現可以維持多久，有待觀察。(美聯社)

NFL打完前9周正式進入下半季，目前僅剩下堪薩斯酋長一隊還未吞敗，但華盛頓指揮官意外讓人驚艷，即使羅傑斯（Aaron  Rodgers）回歸也無法拯救紐約噴射機。接下來分享幾件在下半球季，球迷可以關注的看點。

前陣子鋼人換上威爾森（Russell  Wilson）擔任先發四分衛後連續兩場拿下勝利，暫時暫居美聯北區第一。但老將威爾森稍微回春的表現可以維持多久？接下來鋼人還得面對指揮官，酋長以及同區敵手烏鴉兩次，是否能維持水準闖進季後賽，並且突破過去四季三進季後賽，但都止步外卡賽的窘境？

相對來看，烏鴉能否奪回美聯北區第一也是一大看點。烏鴉戰績緊追鋼人之後，但雙方兩場內戰之外，烏鴉還有老鷹和德州人兩大強敵等著他們。烏鴉能否連兩年稱霸美北，甚至幫助四分衛傑克森（Lamar  Jackson）連霸MVP也讓人期待。

說到德州人，頭號明星接球員迪格斯（Stefon  Diggs）前十字韌帶撕裂報銷，私心希望台灣混血接球員梅奇（John  Metchie）有更多表現機會。本季是他新人合約第三年，希望他達陣能夠開張，爭取留在NFL的籌碼。

至於全勝的酋長已是聯盟招牌，本季卻被看見許多疑似偏袒的判決。接下來球迷可持續觀察，看聯盟有無朝更公平的競技改善。

德州 季後賽 NFL

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