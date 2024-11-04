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NFL／海盜2大外接倒下 3年級歐頓扛大局

林育正
NFL海盜隊邊鋒歐頓。（美聯社）
NFL海盜隊邊鋒歐頓。（美聯社）

NFL海盜隊本季四分衛梅菲爾德（Baker Mayfield）表現不俗，可惜頭兩號接球目標伊凡斯（Mike Evans）和古德溫（Chris Godwin）都因傷缺戰。接下來要咬住戰績甚至跟獵鷹拚國聯南區第一，三年級邊鋒歐頓（Cade Otton）將是接球攻勢最關鍵的人物。

歐頓在前八周賽程繳出388碼3達陣的成績，碼數在隊上排第二，要超越去年生涯最佳的455碼可說毫無懸念。而他本季70.6%的接球成功率，讓他成為海盜相當重要的存在。

歐頓擁有6呎5的身高和247磅的體重，因此每次接球後，總是能靠著力量拖著防守球員多掙扎個一兩碼，是在達陣區前和拚第一檔的好用武器。而且他的接球手感不錯，抗干擾能力不俗，本季也曾上演「頭盔接球」美技。而且在大個子中他的靈活度還算可以，是比較不好處理的低球過來，能夠即時彎下腰的長人。

梅菲爾德。（路透）
梅菲爾德。（路透）

歐頓本季接球碼數和達陣已鎖定創下個人最佳，上場比例卻從上季97%，稍微下修至93%，展現出更好的效率，並且已有4次20碼以上接球推進。現在四分衛梅菲爾德8戰已傳2189碼，21達陣9抄截，歐頓也可能是他打出生涯年的重要夥伴。

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