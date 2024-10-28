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NFL／酋長逢低買進霍普金斯 補萊斯空缺

林育正
霍普金斯（左）雖然已過巔峰，但技巧純熟。（美聯社）
霍普金斯（左）雖然已過巔峰，但技巧純熟。（美聯社）

尋求三連霸的堪薩斯酋長只用條件式五輪簽，就跟泰坦交易來32歲的明星接球員霍普金斯（DeAndre  Hopkins）可說是逢低買進非常划算。即使已過巔峰，但憑藉純熟技巧，相信他能補上萊斯（Rashee Rice）的空缺。

霍普金斯整體一對一能力有點下降，他現在啟動速度已不算快，只能用跑路徑時的速差來彌補。現在他處在從巔峰下滑，開始進入用腦打球的階段。

他對球落點的判斷和追蹤，即使防守球員到位也不一定能成功守住。霍普金斯的身體延伸性依舊，而且手還是非常厲害。尤其是跟角衛一對一纏鬥，他能遊走在犯規邊緣，用手隔開空間完成單打。此外，他在處理快速短傳還是有一定水準。

霍普金斯3次入選年度第一隊，上季貢獻1057碼和7達陣，但本季在泰坦僅有173碼和1達陣。

而來到進攻更具創意的酋長，能以戰術使接球員受惠，畢竟路徑的設計一項是酋長教練團的強項。來到酋長，霍普金斯也為了致敬已故NBA球星柯比（Kobe  Bryant）與隊友換來8號球衣。現在酋長終於有了第一號接球員，相信他可以補上萊斯空缺，但績效可能不會超越太多，畢竟萊斯的接球後推進速度，在本季受傷前有目共睹。

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