NFL／超級盃MVP佛斯 退休留3大經典

曾在季中替補上場，最終更帶領老鷹拿下超級盃 冠軍，獲頒超級盃MVP的四分衛佛斯（Nick Foles）本周宣布退休，在35歲的年紀結束11年生涯。雖然不算人人都熟悉的超級球星，然而他在巔峰時期，也給球迷帶來了三大經典。

第一大經典，當然就是在超級盃中跑出的philly special。老鷹佯攻之類佛斯先走向進攻鋒線，中鋒開球後沒到佛斯手上，而是反向過了兩手，傳向已進入達陣區的佛斯。這個戰術讓人眼花撩亂，也吸引球迷一看再看，至今仍是回憶每年超級盃非常容易浮出回憶的戰術。

而他在超級盃後接受訪問的一番話，也是正能量滿滿，兼具勵志與真情流露。「最重要的是不要害怕失敗，現在的社群媒體 呈現出好的一面。當你度過不好的一天，會讓你覺得你的生活比不上其他人，簡直失敗了。但失敗是人生的一部分，塑造了你的人格，如果沒有失敗，那你會是誰？如果不是犯了千次錯誤，我也無法站在這裡。」

接下得回到2013球季佛斯作客挑戰突擊者，佛斯將臂力和準頭發揮到極致，單場7次傳球達陣的紀錄，追平NFL 歷史。

三大經典場面，都是值得一再回味的時刻。僅入選過一次明星賽，但佛斯把握住了屬於自己的名場面，留名NFL。雖然巔峰維持不長，生涯末期表現差強人意，但仍是讓人敬佩的球員。