輕拍空服手臂被當「攻擊」NFL退役球星遭上銬、帶下飛機

NFL退役球星戴維斯搭聯航輕拍空服員手臂遭不實指控為攻擊，因此被FBI上銬帶走和列入拒載黑名單。聯航現已釐清原委，出面致歉。圖為戴維斯2015年檔案照。（美聯社）

美國聯合航空（United Airlines）上月發生一起烏龍事件，美式足球 非裔退役球星戴維斯（Terrell Davis）在飛機上拍了一下空服員手臂，提醒需要冰塊，卻被解讀為惡意攻擊與騷擾。飛機降落時，戴維斯非但遭執法探員上銬帶走，甚至一度被列入拒載黑名單。事後戴維斯將此事分享到網路上引發熱議，聯航出面致歉並且開除做出不實指控的空服員。

現年51歲的戴維斯，過去是丹佛野馬（Denver Broncos）的明星跑衛，2度拿下超級盃 （Super Bowl）冠軍，1次獲頒聯盟最有價值球員，退役後因優異表現入選NFL名人堂成員。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，7月13日，戴維斯與妻兒搭乘聯航前往加州 ，兒子在飛行途中通知空服拿冰塊卻沒有得到回應，戴維斯便輕拍一名機組人員手臂提醒。不料該名空服員大聲回應「不要打我」就離開。

原以為事件到此為止，可是飛機落地後，聯邦調查局（FBI）探員登機，將戴維斯上銬帶走。經過簡單詢問，確認戴維斯沒有做錯任何事便放人。戴維斯隨後在個人IG粉專直播，告訴粉絲他遭遇的離奇事件。

事件並未就此落幕。半個月後，戴維斯收到聯航郵件，表示遭列入拒載黑名單，他將截圖放上社群引發熱議。

踢到鐵板的聯航緊急在社群回覆，拒載名單僅維持不到一天，經內部調查，被輕拍手臂的空服員自認被毆便向上通報，才會有探員逮人插曲。

而聯航也公開向戴維斯致歉，並且開除做出不實指控的空服員。