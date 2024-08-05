NFL／希爾稱霸百大球星榜 外接手第一人

海豚接球員希爾（Tyreek Hill）在本周公布完成的NFL 百大球星獲得聯盟同儕肯定，登上第一名，成為NFL Top 100節目14年以來，第一位接球員。

剛好呼應日前網飛（Netflix ）紀錄片「外接手」（Receiver）開頭，傳奇四分衛大曼寧（Peyton Manning）所說的：「大家都說NFL四分衛是最困難的位置，但事實上，傳球只占了一半。無意冒犯進攻鋒線，接球員是四分衛的最佳搭檔。」

按照大曼寧的意思，外接手扛下榜首也許來得晚了些。2011和2012球季的「密卡」強森（Calvin Johnson）有大好機會，卻分別殺出現象級表現的四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）和跑陣突破2000碼的彼得森（Adrian Peterson）搶下第一。

而近幾年更有傳奇人物布雷迪（Tom Brady）三次榜首和馬霍姆斯（Patrick Mahomes）也兩次第一，讓優秀接球員屈居劣勢。14年來，有9位榜首是四分衛。

希爾的直線加速接球達陣最讓人津津樂道，但田徑背景的他不只速度，敏捷性極佳的他踩個兩步，就能與防守球員拉出空檔，實力非常驚人。而且他的生涯接球成功率68.4%，甚至高於亞當斯 （DaVante Adams）的63.8%和強森的55.7%，接球推進能力就更不用說。

但如果要談下一位登頂的接球員，牛仔隊蘭姆（CeeDee Lamb），和維京人傑佛森（Justin Jefferson）兩位才25歲的明星接球員再經雕琢也許會有機會。