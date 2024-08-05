我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗副手 他先出局？凱利稱「專心服務州民」

巴奧／中國男子混泳接力摘金 打破美60年不敗紀錄

NFL／希爾稱霸百大球星榜 外接手第一人

林育正

海豚接球員希爾（Tyreek  Hill）在本周公布完成的NFL百大球星獲得聯盟同儕肯定，登上第一名，成為NFL Top 100節目14年以來，第一位接球員。

剛好呼應日前網飛（Netflix）紀錄片「外接手」（Receiver）開頭，傳奇四分衛大曼寧（Peyton  Manning）所說的：「大家都說NFL四分衛是最困難的位置，但事實上，傳球只占了一半。無意冒犯進攻鋒線，接球員是四分衛的最佳搭檔。」

按照大曼寧的意思，外接手扛下榜首也許來得晚了些。2011和2012球季的「密卡」強森（Calvin Johnson）有大好機會，卻分別殺出現象級表現的四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）和跑陣突破2000碼的彼得森（Adrian Peterson）搶下第一。

而近幾年更有傳奇人物布雷迪（Tom  Brady）三次榜首和馬霍姆斯（Patrick Mahomes）也兩次第一，讓優秀接球員屈居劣勢。14年來，有9位榜首是四分衛。

希爾的直線加速接球達陣最讓人津津樂道，但田徑背景的他不只速度，敏捷性極佳的他踩個兩步，就能與防守球員拉出空檔，實力非常驚人。而且他的生涯接球成功率68.4%，甚至高於亞當斯（DaVante Adams）的63.8%和強森的55.7%，接球推進能力就更不用說。

但如果要談下一位登頂的接球員，牛仔隊蘭姆（CeeDee Lamb），和維京人傑佛森（Justin Jefferson）兩位才25歲的明星接球員再經雕琢也許會有機會。

巴黎奧運熱話題

NFL 亞當斯 Netflix

上一則

場邊人語／18連敗 白襪停擺

下一則

MLB／大聯盟首安地 大谷4支0告別運動家主場

延伸閱讀

國際奧會為林郁婷等人發聲 斥性別攻擊全然無稽

國際奧會為林郁婷等人發聲 斥性別攻擊全然無稽
芝市長：為華埠入選伊州文化區驕傲

芝市長：為華埠入選伊州文化區驕傲
她懷疑身世做DNA檢測 竟找出22個手足 還與親哥上過床

她懷疑身世做DNA檢測 竟找出22個手足 還與親哥上過床
國慶長假109人中槍 芝市長：我們真的受夠了

國慶長假109人中槍 芝市長：我們真的受夠了

熱門新聞

布萊恩的家人出席儀式。 (美聯社)

NBA／Kobe第2座雕像揭曉 擁抱女兒一幕成永恆

2024-08-03 01:00
網友翻出今年3月，林昀儒與樊振東一起在新加坡看泰勒絲演唱會的影片。(圖擷自「樊振東」微博)

林昀儒拍樊振東「嗨唱泰勒絲」畫面 網翻出影片：互動太可愛

2024-07-31 22:20
「嘴綠」格林。（美聯社）

NBA／繼湯普森後勇士又一核心將離去 格林想退休：最多再2年

2024-07-31 05:00
台灣有不少運動明星家喻戶曉，有網友就好奇若不假思索，大家第一個會想到的運動員是誰，貼文一出，不少人都秒選王建民。圖為本屆法國巴黎奧運參賽的選手。 (聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影)

台灣運動員第一個想到誰？ 眾人選他：當時以為會超日趕美

2024-07-31 21:20
洋基隊「新同學」奇森姆在對陣費城費城人隊(Philadelphia Phillies) 的棒球比賽第七局中打出一支三分本壘打，打擊後指向場邊慶祝。(美聯社)

MLB／奇森姆轉戰洋基連兩場雙響砲 寫隊史第一人紀錄

2024-07-31 02:00
34歲的海瓦德結束14年NBA生涯。 (美聯社)

NBA／「星海哥」海瓦德宣布退休 同梯好手僅剩喬治持續征戰

2024-08-01 20:40

超人氣

更多 >
奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金

奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金
孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東

孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東
巴奧羽球／台灣首金 麟洋配力退中國 2連霸創紀錄

巴奧羽球／台灣首金 麟洋配力退中國 2連霸創紀錄
華爾街暴跌 衰退說法甚囂塵上 但恐慌終將消退

華爾街暴跌 衰退說法甚囂塵上 但恐慌終將消退
維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者

維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者