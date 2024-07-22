NFL／外接手紀錄片有血有肉 值得二刷

49人隊近端鋒基特爾。(路透資料照片)

網飛（Netflix）與NFL 合作的紀錄片「外接手」7月初播出後獲得非常不錯評價，在影評網站IMDb甚至獲得接近8分的高分。片中49人隊近端鋒基特爾（George Kittle）和亞當斯 （Davante Adams）等球星場上場下個性都被非常鮮明地展現出來，值得二刷。

除了人選的個性非常不同，幾位接球員在上個球季截然不同的際遇也讓本片增添可看性。基特爾成功回到超級盃 復仇，片中能看到他對比賽異於常人的熱愛與激情，以及他在四分衛波迪（Brock Purdy）發生失誤後屢屢給予鼓勵，讓人看見他在場邊溫暖和隊上老大哥的一面。

頂尖接球員亞當斯離開綠灣來到突擊者，沒有了老搭檔四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers），追求頂尖的他與四分衛蓋羅波洛（Jimmy Garoppolo）化學效應不如預期，他沮喪的神情真實呈現球星風光之後的相反面。

維京人接球王牌傑佛森（Justin Jefferson）似乎總是自帶傲氣，片中揭露他的生活小習慣和穿搭喜好，也是不錯的畫龍點睛。獅隊的聖布朗（Amon-Ra St. Brown）在爆發球季的背後，維持著內斂以及親密的家人關係，讓人看得暖暖的。

當然49人山謬（Deebo Samuel）透過鏡頭展現出在場上全能表現，也足以讓人熱血沸騰。整體來看，這波操作應該已讓NFL和網飛雙贏，影片確實有其觀賞價值。