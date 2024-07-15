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NFL／布洛不反對18場例行賽 球員反彈

林育正
孟加拉虎隊明星四分衛布洛。（路透資料照片）
孟加拉虎隊明星四分衛布洛。（路透資料照片）

NFL聯盟希望將實行不久的17場例行賽繼續加到18場，孟加拉虎隊明星四分衛布洛（Joe  Burrow）不與其他球員同進退持反對態度，反而喊出「兩個休賽周（bye week）」據說在球員間引起不滿，但他的論點也有其道理。

布洛提出維持原有的休賽周，也就是各隊在各周輪流休息。接著第二次休賽，也就是將舉辦在超級盃之前的明星賽Pro  Bowl移到球季中例如第13周進行。

先前例行賽從16場加到17場時，球員間就以健康與風險為由出現反對聲浪。要變本加厲增加到18場，聯盟跟球員工會協商的難度勢必更高。聽聞布洛不反對18場例行賽，退休四分衛丹尼爾（Chase  Daniel）就在推特上表示：「我保證每位NFL球員對他的說法都會感到不開心，工會已經開會討論傷害控管。有聯盟前5的明星四分衛贊成18場比賽就是這種下場。」

目前的態勢看來，就算再減少一場季前熱身賽，18場例行賽依舊吃力不討好。對於受傷風險更大的其他位置球員來說，心理必定不是滋味，畢竟四分衛是他們用生命保護和支援的對象。

但明星賽Pro  Bowl改到季中也許可以一試，畢竟改打腰旗美式足球受傷風險降低許多，如果能維持17場，多一周休息養傷，誰不想看到馬霍姆斯（Patrick  Mahomes）打躲避球砸人，或參加技術挑戰賽比準度？

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