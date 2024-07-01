美足／美U20輸日本 隨便贏成歷史

近日討論度超高的美式足球 可能不在NFL ，而是在國際美式足球聯盟（IFAF）U20四強戰中，美國以20比41的大比分敗給日本 隊，瞬間在美國和亞洲地區的網路上爆發熱烈討論。

從比賽影片來看，日本隊在戰術執行細節上勝過美國隊，在身體對抗中也不遜色，先拉開比分讓美國只能苦苦追趕。不過本次美國隊陣容相對較弱，美國許多20歲以下頂尖球員已在為大學賽季做準備。但這次比賽讓美國知道國際賽已經不太隨性。雖然美國的強大依舊無庸置疑，但必須給對手和比賽多一些尊重，逐步提高陣容強度。

不過在學校利益和NFL之前，頂尖球員參賽應該不高，但若能從中上層級的D2學校為陣容組隊，應該也能帶來一定程度衝擊，為比賽增添可看性，進而提高關注。

另外也有許多美國網友表示，很高興看到本次賽會有許多國家展現出不錯的競爭力。畢竟美式足球雖然貴為美國國球，但國際普遍度不佳。撇除NFL，對人格發展有益的美式足球值得推廣，美國身為第一強國與發源地，的確得做為推廣領頭羊。盡全力在國際場合打出內容精采的比賽，獲得對手尊敬，相信會是促使其他國家進步的推力。

日本的勝利，也讓明星接球員希爾（Tyreek Hill）在社群媒體上稱讚日本也有好運動員。在日本X-League拿下三次MVP的前新墨西哥州大球員尼克森（Trashaun Nixon）也表示，別小看太平洋另一端的島國球員們。這也顯示美式足球深入日本校園的成功。

美國的挫敗在現今社群媒體發達的年代受到廣泛關注，也許其他國家會有，日本可以，我們也可以的壯志出現。也許從未來回頭看，這場比賽會是美式足球發展上關鍵的一戰。