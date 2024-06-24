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NFL／爭搶酋長隊 州政府發功

林育正

為留下超級四分衛馬霍姆斯（Patrick  Mahomes）領軍的酋長隊，將堪薩斯市一分為二的堪薩斯州密蘇里州從改建主場經費開始球隊爭奪戰，甚至不惜立法，出售債券等補貼方式留下酋長隊，戰場從運動場延伸至州議會。

堪薩斯州州長凱莉（Lauren  Kelly），允許透過發行債券籌措經費，用於商業娛樂和觀光企畫，目前法案還待州參議會通過。鑑於酋長主場箭頭球場從1972年啟用已超過半世紀，法案極具吸引力。畢竟堪薩斯州目前沒有四大職業運動球隊，而且據傳連MLB皇家隊也想搶。如果真的搶到酋長，將與馬霍姆斯投資的足球隊堪薩斯體育會，以及女子足球堪薩斯急流同城，預計帶來更多商機和娛樂。

然而箭頭球場位在密蘇里州但離州界不遠，其實即使搬家但距離預計不會差太多，對於死忠球迷影響不大。但酋長隊在密蘇里深耕61年，可惜整修球場補助暫時被擋下。

然而在酋長隊的球場整修計畫中，目前還沒看到對球迷實質的幫助，如新建屋頂等。相較之下堪薩斯州企圖心強烈，有機會為酋長生出新球場，帶來更好觀賽體驗。

不過由於酋長與箭頭球場的租約到2031年，因此密蘇里州有較多時間做為籌碼。但不論結果如何，在兩州各有優缺點的狀況下，實力人氣兼具的酋長隊會是最後贏家。

堪薩斯州 密蘇里州 足球

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場邊人語／投手超時 國民不值

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