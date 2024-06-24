NFL／爭搶酋長隊 州政府發功

為留下超級四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）領軍的酋長隊，將堪薩斯市一分為二的堪薩斯州 和密蘇里州 從改建主場經費開始球隊爭奪戰，甚至不惜立法，出售債券等補貼方式留下酋長隊，戰場從運動場延伸至州議會。

堪薩斯州州長凱莉（Lauren Kelly），允許透過發行債券籌措經費，用於商業娛樂和觀光企畫，目前法案還待州參議會通過。鑑於酋長主場箭頭球場從1972年啟用已超過半世紀，法案極具吸引力。畢竟堪薩斯州目前沒有四大職業運動球隊，而且據傳連MLB皇家隊也想搶。如果真的搶到酋長，將與馬霍姆斯投資的足球 隊堪薩斯體育會，以及女子足球堪薩斯急流同城，預計帶來更多商機和娛樂。

然而箭頭球場位在密蘇里州但離州界不遠，其實即使搬家但距離預計不會差太多，對於死忠球迷影響不大。但酋長隊在密蘇里深耕61年，可惜整修球場補助暫時被擋下。

然而在酋長隊的球場整修計畫中，目前還沒看到對球迷實質的幫助，如新建屋頂等。相較之下堪薩斯州企圖心強烈，有機會為酋長生出新球場，帶來更好觀賽體驗。

不過由於酋長與箭頭球場的租約到2031年，因此密蘇里州有較多時間做為籌碼。但不論結果如何，在兩州各有優缺點的狀況下，實力人氣兼具的酋長隊會是最後贏家。