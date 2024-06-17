NFL／「成功來自克服逆境」布雷迪入主愛國者名人堂 金句連發

傳奇四分衛布雷迪。(美聯社)

NFL 傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）入主愛國者名人堂，重返吉列球場獲得滿場球迷喝采。發表演說時他金句連發，即使對於非運動員的一般球迷也非常受用。

布雷迪說道：「成功和成就來自於克服逆境。」美式足球 員經歷嚴酷訓練，忍受疼痛和與高溫，與隊友一同品嘗外人眼中的痛苦。然而，他們正在為非典型少數。也就是布雷迪口中「持續不懈、意志堅定並願意為此努力」的人。也因此他鼓勵嘗試美式足球運動，透過困難與磨練，成為更好的自己以面對各種挑戰。

這些話從布雷迪口中講出再適合不過了，他隱忍許多傷痛拿下7座超級盃 冠軍之前，持續努力準備好自己，大學時期也從遞補順位一路往上爬。他在場上不只能慘電對手，更能帶領球隊逆轉獲得comeback kid的稱號，證明他不只會打順風球，也能扭轉逆境，是絕佳心理素質和團隊合作的極致。

他最後說出：「看看今晚我在座的所有隊友，你很難找到比他們更好的例子，去體現成為人生冠軍所需要的職業道德、正直、目標、決心和紀律」，絕對是對戰友最大的驕傲與肯定。

日前也有事業成功的NFL同好分享，想要成就大事就如同長傳，必須先往後退觀察大局才出手。儘管在先蹲後跳的過程中，可能遭受擒殺倒退碼數，形同現實人生中的失利。但不承受失敗風險，便不太可能幹大事。