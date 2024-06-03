NFL／酋長布局縝密 安全衛里德客串踢球

里德先前也曾代班踢球員。(路透資料照片)

NFL 新賽季將啟用新的開球規則，酋長隊特別組教練圖博（Dave Toub）也表示曾客串踢球員的安全衛里德（Justin Reid）將有機會上場進球開球，以保護主力踢球員巴克（Harrison Butker）降低受傷風險。

NFL確定採用XFL聯盟的開球規則預計將大幅增加開球回攻次數，雖然踢球員站在最後一線，但圖博指出，經過觀察XFL比賽，至少有25%至40%的時間必須參與擒抱回攻員的工作中。此外新開球規則下，除了回攻球員和踢球員外，其餘球員距離僅有5碼，也有利回攻擋人，增加踢球員暴露在更多身體接觸的機會。況且NFL球員開路擋人凶狠，教練團研判踢球員受傷機會增加頗為合理。

因此，酋長隊方面不希望主力踢球員每次開球皆親自操刀。畢竟穩定的踢球員也算稀有財，巴克上季附加分全命中，射門命中率94.3%在全聯盟排第8，在酋長7個球季表現也算穩定，其中5個賽季命中率排聯盟前10。

而里德先前也曾代班踢球員，腳力不差開球能直接踢進對方達陣區，但要精準落在新規則的著陸區內，他現在可能已開始準備。而且里德可說是優秀的擒抱好手，兼具準度跟力道，但不會習慣性用頭盔撞擊，錯失擒抱上季再創生涯最佳6.9%，因此新的佈局搞不好有時能讓酋長特別組取得優勢。