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NFL衝收視 球星價值加滿

林育正

終於等到NFL公布2024新球季的賽程，明星四分衛羅傑斯（Aaron  Rodgers）的噴射機在前11周就有6場黃金時段寫下紀錄，酋長前兩週也都是高強度對手。NFL為了衝收視排出的賽程，可說是把球星價值利用到淋漓盡致。

NFL官方的確是太誠實了點，直接表明噴射機多場黃金時段賽程，是球隊有些「虧欠」聯盟，畢竟上季安排5場，結果羅傑斯第一戰就倒下。四分衛羅傑斯年紀不小，還從嚴重傷勢康復，NFL現在的安排風險稍大。而且第二場黃金時段對上重建的愛國者，雖然雙方為世仇，但考量愛國者的現況，感覺與其他對手相比是有些不夠過癮。

酋長的賽程安排也有巧思，不僅肩負開幕戰重則大任再次對決烏鴉，第二週更要對決馬霍姆斯（Patrick  Mahomes）的死敵，孟加拉虎四分衛布洛（Joe  Burrow）。兩場不僅預期會是拳拳到肉的對決，但酋長兩戰也都享有主場優勢，看來「聯盟爸爸」的期望也非常高。

除了兩位老牌四分衛，第二週的周一晚美足安排也非常不錯，直接由進攻戰力升級的芝加哥熊，客場踢館被寄予厚望的德州人。狀元威廉斯（Caleb  Williams）領軍熊隊碰上渴望在季後賽走更遠，交易明星外接迪格斯（Stefon Diggs）來與超級二年級生斯特勞德（CJ  Stroud）搭配的德州人，進攻端格外讓人期待。

NFL 德州 季後賽

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