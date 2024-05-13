網飛「公審」布雷迪 黑歷史一一被掀

串流影音平台網飛（Netflix）推出長達3小時的新片「布雷迪：爆笑公審」，請來凱文哈特（Kevin Hart）主持，搭配多名喜劇演員和愛國者前隊友，一一上台對布雷迪開嗆，三句話離不開政治不正確、種族與外貌歧視 ，以及愛國者爭議黑歷史和離婚等精彩話題，超推薦觀看。

節目最大賣點就是來賓的口無遮攔火力全開。最常被拿出來嘲諷的絕對是布雷迪的離婚，以及他太過帥氣的外表。當然不能忘了「洩氣門」事件和超級盃 敗給小曼寧（Eli Manning）。還有他第六輪199順位以及過往不佳的實力也被嘲笑一番。儘管是同一個話題，但由不同隊友或喜劇演員口中以不同角度開嗆，往往還是讓人發笑。

這次參與陣容堅強也是節目能長達3小時的原因，除了布雷迪和葛朗考斯基（Rob Gronkowski）、愛德曼（Julian Edelman）、老闆克拉夫特（Robert Kraft）以及前總教練比利 契克（Bill Belichick）輪番上陣就往事吹捧與揶揄，大曼寧（Peyton Manning）和羅斯（Jeff Ross）等陣容對愛國者的拷問也成功擦出火花。

長時間的節目要如何抓住觀眾注意力？ 除了仰賴布雷迪生涯常被質疑的老哽，節目銜接過程中前後上台的前球員或喜劇演員間也都互相呼應互虧，讓節目和布雷迪多了點休息空間。

還以為「老人家」會沒什麼「笑果」，但克拉夫特嗆聲要俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）歸還被幹走的冠軍戒指，以及比利契克被問到愛國者王朝功績留下的金句，「功勞我們倆都有，但因為是我的關係」，都成為畫龍點睛之作。

這次喜劇成功，但據說不斷被挖苦的吉賽兒邦臣（Gisele Bündchen）非常不悅。但在演藝圈走跳，相信她的高EQ沒問題的。