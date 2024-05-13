我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

油價已是全國最貴 加州7月1日起油稅又將提升

家用電話被淘汰？35%加州人還在使用

網飛「公審」布雷迪 黑歷史一一被掀

林育正

串流影音平台網飛（Netflix）推出長達3小時的新片「布雷迪：爆笑公審」，請來凱文哈特（Kevin  Hart）主持，搭配多名喜劇演員和愛國者前隊友，一一上台對布雷迪開嗆，三句話離不開政治不正確、種族與外貌歧視，以及愛國者爭議黑歷史和離婚等精彩話題，超推薦觀看。

節目最大賣點就是來賓的口無遮攔火力全開。最常被拿出來嘲諷的絕對是布雷迪的離婚，以及他太過帥氣的外表。當然不能忘了「洩氣門」事件和超級盃敗給小曼寧（Eli  Manning）。還有他第六輪199順位以及過往不佳的實力也被嘲笑一番。儘管是同一個話題，但由不同隊友或喜劇演員口中以不同角度開嗆，往往還是讓人發笑。

這次參與陣容堅強也是節目能長達3小時的原因，除了布雷迪和葛朗考斯基（Rob  Gronkowski）、愛德曼（Julian Edelman）、老闆克拉夫特（Robert Kraft）以及前總教練比利契克（Bill  Belichick）輪番上陣就往事吹捧與揶揄，大曼寧（Peyton Manning）和羅斯（Jeff  Ross）等陣容對愛國者的拷問也成功擦出火花。

長時間的節目要如何抓住觀眾注意力？  除了仰賴布雷迪生涯常被質疑的老哽，節目銜接過程中前後上台的前球員或喜劇演員間也都互相呼應互虧，讓節目和布雷迪多了點休息空間。

還以為「老人家」會沒什麼「笑果」，但克拉夫特嗆聲要俄羅斯總統普丁（Vladimir  Putin）歸還被幹走的冠軍戒指，以及比利契克被問到愛國者王朝功績留下的金句，「功勞我們倆都有，但因為是我的關係」，都成為畫龍點睛之作。

這次喜劇成功，但據說不斷被挖苦的吉賽兒邦臣（Gisele  Bündchen）非常不悅。但在演藝圈走跳，相信她的高EQ沒問題的。

比利 超級盃 歧視

上一則

NBA／寶刀未老助灰狼開疆闢土 康利：還沒考慮退休問題

下一則

達比修有7局無失分 日美通算199勝

延伸閱讀

馬斯克突說不來卻訪中 印度氣炸、媒體公審

馬斯克突說不來卻訪中 印度氣炸、媒體公審
稱「猶太復國主義者不配活著」 哥大學生抗議領袖黑歷史遭起底

稱「猶太復國主義者不配活著」 哥大學生抗議領袖黑歷史遭起底
「甜茶」驚傳當爸？喜劇演員爆料「他女友懷孕了」

「甜茶」驚傳當爸？喜劇演員爆料「他女友懷孕了」
四血型購物黑歷史 A型貪便宜、這血型很難抗拒偶像代言

四血型購物黑歷史 A型貪便宜、這血型很難抗拒偶像代言

熱門新聞

馬龍在比賽中發球。(新華社)

中國乒協公布巴黎奧運名單 馬龍落選男單 無緣3連霸

2024-05-06 23:26
大谷翔平。（美聯社）

MLB／大谷翔平又大手筆送車？道奇教頭收到1台保時捷

2024-05-04 21:28
道奇隊昨天舉辦慈善晚會「Blue Diamond Gala」，今天大嫂團的Instagram帳號貼出選手夫人們的大合影，大谷翔平太太真美子也在其中亮相。(取自Instagram@ladodgerwives)

MLB／道奇大嫂團合影 日媒讚真美子優雅氣質強大存在感

2024-05-03 23:30
湖人前球星莫里斯驟逝。(取材自湖人X平台)

NBA／33歲前球星莫里斯在洛杉磯離世 湖人「心碎」

2024-05-04 20:38
英國車手諾瑞斯(左)與前總統川普碰面。(美聯社)

英車手F1邁阿密爆冷封王 賽前曾見面…川普：我是幸運物

2024-05-06 10:55
25歲的趙露思是戲劇流量女神。(圖／中天娛樂台提供)

巴黎奧運傳遞聖火 中國女星趙露思將擔任火炬手

2024-05-09 03:10

超人氣

更多 >
紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親

紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親
存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元

存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元
12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲

12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲
南加華人愛逛的商場 5蒙面歹徒持槍闖入瘋狂洗劫

南加華人愛逛的商場 5蒙面歹徒持槍闖入瘋狂洗劫
川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光

川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光