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麥凱佛瑞小弟手感強 挑戰接球員老爸

林育正
路克40碼衝刺速度更勝哥哥麥凱佛瑞一籌。（路透資料照片）
路克40碼衝刺速度更勝哥哥麥凱佛瑞一籌。（路透資料照片）

49人明星雙能跑鋒麥凱佛瑞（Christian  McCaffrey）的弟弟路克（Luke  McCaffrey）在今年選秀第三輪100順位獲得華盛頓指揮官肯定獲選。擁有6呎2的身高和優異的接球手感，40碼衝刺速度更勝哥哥一籌。與爸爸艾德（Ed  McCaffrey）同樣是接球員，但他要挑戰爸爸明星等級身手還有一段路要走。

路克是選秀順位最低的麥凱佛瑞家族成員，爸爸艾德三輪第83順位，哥哥克里斯蒂安則是首輪第八順位。但路克40碼成績達4秒46，硬是比哥哥快0.02秒。不過他的生涯較為曲折，大學從四分衛轉行接球員，但接球員生涯第二年13場比賽就有992碼和13達陣的成績。

雖然帳面速度不錯，但影片看下來路克路徑跑動能力不算太強，無法頻繁創造大空檔。呼應NFL官方選秀前菜鳥報告，他的速度較為固定，缺少急停和變速，面對壓迫防守的啟動也不夠俐落。

儘管如此，路克仍有許多精采的畫面，仰賴的是他不俗的手眼協調，以及優異的接球手感。而且他的站位可內可外，期待到NFL能成為一枚活棋。

今年指揮官也用第二順位選進四分衛丹尼爾斯（Jayden  Daniels ）能夠一起成長，還有老將近端鋒厄茲（Zach Ertz）和實力不俗的接球員麥克勞倫（Terry McLaurin）。進攻教練金斯伯瑞（Kliff  Kingsbury）過去在紅雀時期，也幫助接球員科克（Christian  Kirk）成長。期待路克背負家族名聲與壓力的同時，能夠打出自己的風格。

NFL

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