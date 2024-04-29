我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／太陽遭淘汰 布克、KD合轟82分無用 灰狼4戰橫掃晉級

SLACK創辦人16歲女兒尋獲 同行26歲男被控「綁架兒童」

NFL／老牌跑鞋跨足 外接大物加持

林育正

近期不只NFL選秀會不只球團高層在檯面上下激烈進行交鋒，商業市場也蠢蠢欲動。貴為四大跑鞋品牌的New  Balance不只在選秀會前簽下紅雀以第四順位選進的接球員小哈里森（Marvin Harrison  Jr.），還在選秀日發表該品牌第一雙美式足球釘鞋，讓商業戰場競爭更激烈。

運動代言強勢的Nike，在NFL有酋長和49人兩大明星近端鋒凱爾西（Travis  Kelce）和基托（George Kittle），外加比爾四分衛艾倫（Josh Allen）坐鎮。

但來自德國的愛迪達不甘示弱，不僅早早拿下人氣最火紅的馬霍姆斯（Patrick  Mahomes）還有選秀吊車尾的49人四分衛普爾迪（Brock Purdy）與羅傑斯（Aaron Rodgers）強大四分衛陣容外，還掌握威爾森（Garrett  Wilson）和聖布朗（Amon-RaSt. Brown）兩大接球新星，有龐大社群影響力與圈粉能力。

不過近年動作最大的實屬老牌New  Balance。用哈里森這名超級新秀揭露美式足球釘鞋，還有兩名年度最佳防守新秀楊恩（Chase Young）和安德森（Will Anderson  Jr.），一同推動與知名運動經紀人保羅（Rich Paul）合作的品牌Klutch Athletics by New Balance，與原品牌做出區隔。New  Balance除了銷量瘋狂的休閒鞋和老本行跑鞋，現在籃球、棒球、足球和美式足球陣容逐步成形，行銷活動和話題多，頗有挑戰大品牌的企圖心。

足球 NFL 德國

上一則

羽球奧運金牌王齊麟熱戀ing 對象是台啦啦隊女神

下一則

NBA／快艇浪費31分領先 喬治、哈登各轟33分 驚險扳平獨行俠

延伸閱讀

NBA／主場被紐約球迷攻占 安比德生氣喊失望：這不OK

NBA／主場被紐約球迷攻占 安比德生氣喊失望：這不OK
場邊人語／選秀時刻 紛交功課

場邊人語／選秀時刻 紛交功課
影／以為眼花...蒙州馬戲團大象逃逸逛大街 造成交通停擺

影／以為眼花...蒙州馬戲團大象逃逸逛大街 造成交通停擺
NFL／休賽季「戒斷症」你可以這麼做

NFL／休賽季「戒斷症」你可以這麼做

熱門新聞

大谷翔平將前往多倫多比賽。 （路透）

MLB／大谷翔平真的搭機去多倫多 藍鳥教頭：把帽子還來

2024-04-26 05:36
大谷翔平26日對戰藍鳥隊時擊出全壘打。(美聯社)

MLB／被藍鳥球迷噓聲伺候 大谷開轟回應 隊友也開噓

2024-04-27 02:50
「紐約時報」報導23名中國游泳選手雖藥檢呈陽性仍放行，使泳壇恩怨曝光。圖為曾在東京奧運奪下2金等4面獎牌的張雨霏。(新華社)

紐時：中國泳將禁藥風波 泳壇齟齬浮檯面

2024-04-22 11:25
道奇隊日本球星大谷翔平本季第一次與花卷東高學長菊池雄星對決。（美聯社）

MLB／119.2哩 大谷敲生涯最強一擊 菊池苦笑：快到看不見

2024-04-27 21:49

NBA／最多落後湖人20分 金塊穆雷跳投絕殺完成大逆轉

2024-04-23 02:30
大谷翔平搭機前往客場之旅。(取材自道奇官方X平台)

MLB／大谷躺平飛機上 球迷發問：合約包括2個座位？

2024-04-22 22:03

超人氣

更多 >
門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死
中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐
洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國

洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國
奧州大麻種植場工作 紐約華男意外去世 親戚發動捐款

奧州大麻種植場工作 紐約華男意外去世 親戚發動捐款
南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽

南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽