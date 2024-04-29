NFL／老牌跑鞋跨足 外接大物加持

近期不只NFL 選秀會不只球團高層在檯面上下激烈進行交鋒，商業市場也蠢蠢欲動。貴為四大跑鞋品牌的New Balance不只在選秀會前簽下紅雀以第四順位選進的接球員小哈里森（Marvin Harrison Jr.），還在選秀日發表該品牌第一雙美式足球 釘鞋，讓商業戰場競爭更激烈。

運動代言強勢的Nike，在NFL有酋長和49人兩大明星近端鋒凱爾西（Travis Kelce）和基托（George Kittle），外加比爾四分衛艾倫（Josh Allen）坐鎮。

但來自德國 的愛迪達不甘示弱，不僅早早拿下人氣最火紅的馬霍姆斯（Patrick Mahomes）還有選秀吊車尾的49人四分衛普爾迪（Brock Purdy）與羅傑斯（Aaron Rodgers）強大四分衛陣容外，還掌握威爾森（Garrett Wilson）和聖布朗（Amon-RaSt. Brown）兩大接球新星，有龐大社群影響力與圈粉能力。

不過近年動作最大的實屬老牌New Balance。用哈里森這名超級新秀揭露美式足球釘鞋，還有兩名年度最佳防守新秀楊恩（Chase Young）和安德森（Will Anderson Jr.），一同推動與知名運動經紀人保羅（Rich Paul）合作的品牌Klutch Athletics by New Balance，與原品牌做出區隔。New Balance除了銷量瘋狂的休閒鞋和老本行跑鞋，現在籃球、棒球、足球和美式足球陣容逐步成形，行銷活動和話題多，頗有挑戰大品牌的企圖心。