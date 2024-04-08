NFL／迪格斯離開傷心比爾 德州人得利

近年讓NFL球迷最讓人有感觸的畫面，大概就是比爾明星接球員迪格斯（Stefon Diggs）在季後賽 輸球後，看著對手慶祝的落寞背影了。據傳與明星四分衛艾倫（Josh Allen）發生衝突的他被交易至德州 人隊，對雙方來說都算雙贏，但德州人小勝。

迪格斯2020賽季來到比爾年年有季後賽打，可惜都在最終被淘汰一戰沒能繳出頭號接球員該有的接球碼數破百數據。強隊不贏球必出亂子，比爾也不例外。比爾收了德州人明年的第二輪籤，將迪格斯和外加今年六輪籤和明年五輪籤送到德州人。

德州人隊原本不差，但欠缺明星的接球陣容更加完整，再加上本季加入的跑鋒米克森（Joe Mixon），以及防守組多加補強，愈來愈有問鼎超級盃 冠軍的氣勢。德州人透過本次交易大補強，還讓迪格斯穿上1號球衣，相信迪格斯目前心理是好過了些。

相對之下，比爾在迪格斯之前，另一實力不俗的接球員戴維斯（Gabriel Davis）也離隊轉戰美洲虎，防守組多名主力離隊，揭開比爾陣容重整的序幕。將衝擊冠軍的時程往後延，拿到明年的二輪籤也算尚可接受的結果。

上個賽季艾倫持球硬衝的次數減少，傳球品質和準頭也有所提升，更讓迪格斯的離隊讓人感到可惜。但球隊氣氛問題的確殘酷，分開對雙方都好。