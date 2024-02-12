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超級盃／酋長延長賽逆轉2連霸 運彩公司：最糟糕結果

記者劉肇育／即時報導
堪薩斯酋長隊贏得第58屆超級盃，四分衛馬霍姆斯(15號)興奮舉起獎盃。(美聯社)
堪薩斯酋長隊贏得第58屆超級盃，四分衛馬霍姆斯(15號)興奮舉起獎盃。(美聯社)

超級盃今天上演史上第二度的延長賽，最終酋長以25：22險勝49人完成2連霸，至於MVP則由酋長當家球星馬霍姆斯（Patrick Mahomes）拿下，儘管這對於多數運彩球迷來說是最好的結果，但對於運彩公司來說卻是最糟糕的結果。

今年超級盃在拉斯維加斯舉行，在賽前開出的賭盤中，幾乎多數運彩公司都看好49人將會在低比分的焦土戰中勝出，而今天比賽前4節也確實是照著這樣的劇本走，不過隨著酋長扳平戰局將比賽帶入延長賽，最終更是以3分差距逆轉勝出，也讓運彩公司恐面臨賠錢狀況。

根據美國ESPN報導，這次超級盃進入延長賽的賠率是1陪11，其中凱薩運彩公司交易副總裁穆克洛就表示，「延長賽是最糟糕的狀況，這次運彩公司將會成為最大輸家。」

至於在達陣得分的賭盤部分，多數彩迷都看好酋長凱爾西（Travis Kelce）將會完成達陣，不過最終並未發生，反倒是49人麥凱夫瑞（Christian Jackson McCaffrey）的達陣在賽前則是獲得運彩公司開出高賠率，而彩迷對於兩人達陣的投注金額，甚至比比賽分差和輸贏盤的投注總合要來得多。

此外，也有運彩公司透露，儘管這次超級盃大多數的彩迷都認投注酋長完成衛冕，但有多筆大金額投注在49人奪冠上，甚至有單筆800萬美元的投注金額壓在49人奪冠上。

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