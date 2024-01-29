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NFL／酋長擒烏鴉晉級超級盃 泰勒絲獻吻男友超閃

體育新聞組／綜合報導
泰勒絲(右)與男友凱爾西熱吻。 （美聯社）
泰勒絲(右)與男友凱爾西熱吻。 （美聯社）

尋求衛冕NFL超級盃冠軍的堪薩斯酋長，在美國聯盟冠軍賽以17比10擊敗頭號種子巴爾的摩烏鴉，5年內第4度搶下超級盃門票，也讓烏鴉想繼2013年後再度挺進超級盃的美夢破滅；值得一提的是，賽後美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）衝入場內和球星男友凱爾西（Travis Kelce）熱吻並擁抱，閃瞎全球粉絲。

影音來源：YouTube

酋長四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）在進攻端表現出色，有1次傳球達陣，推進241碼且沒有被攔截，讓酋長有機會奪下2020年以來第3座超級盃冠軍。5年內4次殺進超級盃的酋長，在2020年、2023年兩度成功奪冠。

不過，霍姆斯還說，「任務還沒結束，我們還得去拉斯維加斯，與一支偉大的球隊比賽。」

馬霍姆斯與邊鋒凱爾西合作無間，此役凱爾西接球11次、推進116碼，並在比賽開始時接獲馬霍姆斯的傳球成功達陣。凱爾西的表現已超越傳奇球星萊斯（Jerry Rice），寫下在季後賽接球數最多的紀錄。

凱爾西不只是酋長明星球員，女友更是美國流行音樂天后泰勒絲，兩人在球隊贏球後的一吻，讓粉絲沸騰。

泰勒絲身穿紅色毛衣及黑色短裙，與女星迪樂芬妮（Cara Delevingne）和泰勒（Keleigh Teller）一同在包廂內觀賽，當凱爾斯率先達陣得分時，轉播鏡頭轉向泰勒絲，她似乎在慶祝大喊：「我的天啊！Travis！」。

凱爾西的爸爸艾德（Ed Kelce）也和泰勒絲一起觀戰，艾德受訪時透露他第一次見到泰勒絲時的情況，「我兒子經常有很多朋友來造訪，當我看到她時，我知道自己一定認識，但想不起名字，然後我女友笑我是呆子，因為這是泰勒絲！」

這可能是泰勒絲本季最後一次進場觀賽，因為她2月7日將在日本開啟「時代巡迴演唱會」（Eras Tour），2月10日在東京巨蛋進行表演，剛好是超級盃開賽前一天。不過也有粉絲推測，東京時間比超級盃地點拉斯维加斯早17小時，泰勒絲有足夠時間搭私人飛機，趕到比賽現場，幫男友加油。

泰勒絲在球場上為男友加油。 （美聯社）
泰勒絲在球場上為男友加油。 （美聯社）

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