NFL／佛拉科看好 哈姆林得東山再起獎

佛拉科。（路透資料照片）

帶領布朗在例行賽末段打出一波驚奇之旅進入季後賽 的老將四分衛佛拉科（Joe Flacco）在本季頒獎儀式前，先向同為年度最佳東山再起獎的對手，比爾安全衛哈姆林 （Damar Hamlin）致意，表示對方比自己更值得殊榮肯定。

佛拉科的表現著實相當亮眼，在例行賽尾聲先吞1敗後拉出4連勝，貢獻1616碼13達陣和8抄截。而雖然哈姆林本季大部分時間都在特別組出賽，但他從鬼門關走一遭還回到場上的事蹟可能略勝一籌。

哈姆林上季比賽中遭受撞擊心臟驟停後，雖然日後的康復進度絕佳，但心理狀態可能是更難過去的關卡。要重新站上球場，需要克服焦慮和恐懼等心理創傷，具備十足的勇氣與決心。一度在球場上心跳停止性命垂危，可能在他內心留下些許陰影，踏上球場時回憶起自己曾失去意識的恐懼，就可能讓人卻步。而在復健的過程中，他還得面對未知的未來，以及不確定性的身分危機及憂慮等多種潛在心理問題。

用許多一般運動愛好者常碰到的狀況來說，若是遭逢韌帶受傷或腳踝大扭等較為嚴重的傷勢，回到運動場上都會有股讓人怕怕的不踏實和猶豫與害怕交雜的感受。

基於球員隱私，至少現階段外界無法得知哈姆林回歸過程中遭遇的心理和生理問題嚴重程度。但以專家研判，心理問題對他來說不容小覷。能挺過這重重難關回到場上，若獲頒年度最佳東山再起獎也是實至名歸。