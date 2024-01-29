我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加社區治安差 更多華人買槍自保

30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲

NFL／佛拉科看好 哈姆林得東山再起獎

林育正
佛拉科。（路透資料照片）
佛拉科。（路透資料照片）

帶領布朗在例行賽末段打出一波驚奇之旅進入季後賽的老將四分衛佛拉科（Joe  Flacco）在本季頒獎儀式前，先向同為年度最佳東山再起獎的對手，比爾安全衛哈姆林（Damar  Hamlin）致意，表示對方比自己更值得殊榮肯定。

佛拉科的表現著實相當亮眼，在例行賽尾聲先吞1敗後拉出4連勝，貢獻1616碼13達陣和8抄截。而雖然哈姆林本季大部分時間都在特別組出賽，但他從鬼門關走一遭還回到場上的事蹟可能略勝一籌。

哈姆林上季比賽中遭受撞擊心臟驟停後，雖然日後的康復進度絕佳，但心理狀態可能是更難過去的關卡。要重新站上球場，需要克服焦慮和恐懼等心理創傷，具備十足的勇氣與決心。一度在球場上心跳停止性命垂危，可能在他內心留下些許陰影，踏上球場時回憶起自己曾失去意識的恐懼，就可能讓人卻步。而在復健的過程中，他還得面對未知的未來，以及不確定性的身分危機及憂慮等多種潛在心理問題。

用許多一般運動愛好者常碰到的狀況來說，若是遭逢韌帶受傷或腳踝大扭等較為嚴重的傷勢，回到運動場上都會有股讓人怕怕的不踏實和猶豫與害怕交雜的感受。

基於球員隱私，至少現階段外界無法得知哈姆林回歸過程中遭遇的心理和生理問題嚴重程度。但以專家研判，心理問題對他來說不容小覷。能挺過這重重難關回到場上，若獲頒年度最佳東山再起獎也是實至名歸。

哈姆林 季後賽

上一則

場邊人語／表現優化 數字說話

下一則

NBA／杜倫雙20 活塞爆冷擊退雷霆

延伸閱讀

NBA／杜蘭特狂飆40分 比爾接管戰局助太陽險勝溜馬

NBA／杜蘭特狂飆40分 比爾接管戰局助太陽險勝溜馬
洛縣長堤市男自製炸彈謀殺前女友 報復犯罪法官判無期

洛縣長堤市男自製炸彈謀殺前女友 報復犯罪法官判無期
NBA／太陽末節差點被拓荒者逆轉 比爾：我們太舒適

NBA／太陽末節差點被拓荒者逆轉 比爾：我們太舒適
NBA／太陽比爾狂轟37分率隊輾壓湖人 詹皇只得10分本季新低

NBA／太陽比爾狂轟37分率隊輾壓湖人 詹皇只得10分本季新低

熱門新聞

1月21日，李娜在比賽中回球。(新華社)

網球／奪冠十年後亮相澳網 李娜笑稱：老公還是那一個

2024-01-21 19:27
謝淑薇與梅騰絲奪得本屆澳網女雙冠軍。（美聯社）

澳網／謝淑薇奪冠感言率性風 差點忘記帶走獎盃

2024-01-28 02:08
莎芭蓮卡擊敗中國女將鄭欽文，成為自2013年以來首位澳網女單衛冕成功的球員。 （新華社）

莎芭蓮卡擊敗鄭欽文 澳網逾十年女單衛冕第一人

2024-01-27 05:27
謝淑薇(左)與比利時搭檔梅騰絲(右)。(美聯社)

網球／謝淑薇澳網拿下女雙冠軍 寫超神「雙冠」紀錄

2024-01-28 00:52
義大利新星辛納（Jannik Sinner）在澳網大逆轉封王。(擷自YouTube@Australian Open TV)

澳網／辛納超級大逆轉奪男單冠軍 梅德維夫悲情4年3亞

2024-01-28 08:01
泰勒絲的戀情，意外刺激NFL球賽收視率。(美聯社)

泰勒絲為NFL帶來女性觀眾 意外拉近父女關係

2024-01-21 03:15

超人氣

更多 >
繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演

繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演
身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑

身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑
8964+小熊維尼 英鋼琴家臉書秀貼紙再嗆小粉紅

8964+小熊維尼 英鋼琴家臉書秀貼紙再嗆小粉紅
本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮

本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮
布碌崙8大道房東發現華男房客陳屍公寓數月

布碌崙8大道房東發現華男房客陳屍公寓數月