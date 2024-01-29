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NFL／馬霍姆斯技壓傑克森 率酋長5年內4度殺進超級盃

中央社／巴爾的摩28日電
酋長四分衛馬霍姆斯進攻端表現出色，有1次傳球達陣，推進241碼且沒有被攔截。（路透）
酋長四分衛馬霍姆斯進攻端表現出色，有1次傳球達陣，推進241碼且沒有被攔截。（路透）

尋求衛冕NFL超級盃冠軍的堪薩斯酋長（Kansas City Chiefs），28日以17比10擊敗頭號種子巴爾的摩烏鴉（Baltimore Ravens），5年內第4度搶下超級盃門票。

堪薩斯酋長在這場美國聯盟（AFC）冠軍賽出色的防守表現，讓巴爾的摩烏鴉四分衛傑克森（Lamar Jackson）毫無喘息的空間，也讓烏鴉想繼2013年後再度挺進超級盃的美夢破滅。

酋長四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）在進攻端表現出色，有1次傳球達陣，推進241碼且沒有被攔截，讓酋長有機會奪下2020年以來第3座超級盃冠軍。5年內4次殺進超級盃的酋長，在2020年、2023年兩度成功奪冠。

在拿下美國聯盟冠軍後，馬霍姆斯說：「好一個球季，過去幾場比賽球隊不被看好，但我們從不認為自己處於劣勢。」

「隊上許多人都知道怎麼在季後賽贏球，我知道大家會實現目標，而球隊現在也確實打進超級盃了。」

「任務還沒結束，我們還得去拉斯維加斯，與一支偉大的球隊比賽。」

馬霍姆斯與邊鋒凱爾西（Travis Kelce）合作無間，此役凱爾西接球11次、推進116碼，並在比賽開始時接獲馬霍姆斯的傳球成功達陣。

凱爾西的表現已超越傳奇球星萊斯（Jerry Rice），寫下在季後賽接球數最多的紀錄。

凱爾西是酋長明星球員，女友是美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift），兩人在球隊贏球後一起在場上慶祝勝利。

超級盃 季後賽 泰勒絲

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