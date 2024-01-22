我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看選舉年 華美銀行董事長吳建民：美中關係恐惡化

長榮機師取得罷工權 往返美加影響大 規畫春節前後行動

NFL／葛林洛致勝抄截 精準奔襲終結包裝工

林育正
49人隊線衛葛林洛。(美聯社)
49人隊線衛葛林洛。(美聯社)

49人隊線衛葛林洛（Dre  Greenlaw）的關鍵抄截以24：21結束包裝工的驚奇之旅，49人連續3年挺進國聯冠軍戰。葛林洛最後殺死比賽的抄截，從細節上來看，展現出他冷靜和精準的判斷，與及其出色的運動能力。

比賽最後52秒，落後3分的包裝工第一檔10碼從36碼發動進攻。這時葛林洛沒有跟隨接球員與其他防守球員後退防範傳球，而是待在原地先盯著較慢跑出來尋找機會的近端鋒。

但包裝工四分衛洛夫（Jordan  Love）在壓力下退到25碼線左右強行出手，這時的葛林洛人約在45碼線上，最後他在過半場己方半場的45線附近撲接到這球。也就是說，從洛夫出手到球落地的過程接近2秒的時間，葛林洛先是進行傳球位置的預判，同時啟動雙腿朝落點奔去，奔跑接近10碼的距離，再用精準的撲接抄到這球。

這球葛林洛同時展現冷靜、判斷、體能條件以及手眼協調等頂尖運動員具備的條件。超高難度的抄球，只能讓包裝工無話可說，不得不佩服他。葛林洛本戰貢獻2次抄截，8次擒抱還有2次成功傳球防守，可說是49人隊防守組的MVP。

而比賽終了前洛夫的傳球的確稍嫌急躁了些，即使沒有葛林洛的抄截，目標接球員的前後也都已經有49人球員盯防，成功機率頗低。若是傳球未成功，時間可能還有機會拚個兩次長傳。

上一則

場邊人語／兩將對決 表現叫絕

下一則

NBA／妻女現場見證 約柯奇飆賽季新高42分輕取巫師

延伸閱讀

泰勒絲為NFL帶來女性觀眾 意外拉近父女關係

泰勒絲為NFL帶來女性觀眾 意外拉近父女關係
6度率隊奪超級盃 NFL愛國者隊教頭畢利契克離隊

6度率隊奪超級盃 NFL愛國者隊教頭畢利契克離隊
烏克蘭提法律草案 動員年齡擬從27歲下修為25歲

烏克蘭提法律草案 動員年齡擬從27歲下修為25歲
華章告別特刊（二）

華章告別特刊（二）

熱門新聞

1月21日，李娜在比賽中回球。(新華社)

網球／奪冠十年後亮相澳網 李娜笑稱：老公還是那一個

2024-01-21 19:27
美國職棒大聯盟2022年起開放使用電子暗號裝置PitchCom（圖），如今30支球隊的每位投手、捕手都在使用。PitchCom共同創辦人漢金斯向中央社記者展示這套技術，首度讓PitchCom講中文及台語。（中央社）

電子暗號裝置改變大聯盟比賽 晶片來自台灣

2024-01-17 17:20
2015年世界冠軍肖恩·巴伯去世。（路透）

撐竿跳／加拿大世界冠軍在德州去世 年僅29歲

2024-01-19 22:18
金州勇士助理教練米洛耶維奇（Dejan Milojevic）在球隊私人晚餐聚會上心臟病發，送醫不治，享年46歲。（美聯社）

球隊聚餐心臟病發 勇士助理教練米洛耶維奇驟逝

2024-01-17 20:13
籠式網球場是正規網球場的縮小版，四周用玻璃牆圍住。(美聯社)

「籠式網球」怎麼打？ 富豪和名流 都迷上了

2024-01-13 10:41
泰勒絲的戀情，意外刺激NFL球賽收視率。(美聯社)

泰勒絲為NFL帶來女性觀眾 意外拉近父女關係

2024-01-21 03:15

超人氣

更多 >
哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家
票房不佳恐賠錢 湯姆克魯斯「任務7」終獲獎 開心笑了

票房不佳恐賠錢 湯姆克魯斯「任務7」終獲獎 開心笑了
上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了

上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了
「仙劍4」女配挨批太醜、沒靈氣… 本尊道歉：對不起醜到大家了

「仙劍4」女配挨批太醜、沒靈氣… 本尊道歉：對不起醜到大家了
華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭

華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭