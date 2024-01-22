NFL／葛林洛致勝抄截 精準奔襲終結包裝工

49人隊線衛葛林洛。(美聯社)

49人隊線衛葛林洛（Dre Greenlaw）的關鍵抄截以24：21結束包裝工的驚奇之旅，49人連續3年挺進國聯冠軍戰。葛林洛最後殺死比賽的抄截，從細節上來看，展現出他冷靜和精準的判斷，與及其出色的運動能力。

比賽最後52秒，落後3分的包裝工第一檔10碼從36碼發動進攻。這時葛林洛沒有跟隨接球員與其他防守球員後退防範傳球，而是待在原地先盯著較慢跑出來尋找機會的近端鋒。

但包裝工四分衛洛夫（Jordan Love）在壓力下退到25碼線左右強行出手，這時的葛林洛人約在45碼線上，最後他在過半場己方半場的45線附近撲接到這球。也就是說，從洛夫出手到球落地的過程接近2秒的時間，葛林洛先是進行傳球位置的預判，同時啟動雙腿朝落點奔去，奔跑接近10碼的距離，再用精準的撲接抄到這球。

這球葛林洛同時展現冷靜、判斷、體能條件以及手眼協調等頂尖運動員具備的條件。超高難度的抄球，只能讓包裝工無話可說，不得不佩服他。葛林洛本戰貢獻2次抄截，8次擒抱還有2次成功傳球防守，可說是49人隊防守組的MVP。

而比賽終了前洛夫的傳球的確稍嫌急躁了些，即使沒有葛林洛的抄截，目標接球員的前後也都已經有49人球員盯防，成功機率頗低。若是傳球未成功，時間可能還有機會拚個兩次長傳。