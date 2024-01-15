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NFL／斯特勞德 首位季後取勝菜鳥四分衛

林育正
德州人新星四分衛斯特勞德。（路透資料照片）
德州人新星四分衛斯特勞德。（路透資料照片）

德州人新星四分衛斯特勞德（CJ  Stroud）追平NFL歷史上半場3次傳球達陣的菜鳥季後賽紀錄，率領德州人打出賽季新高分，以45：14慘電布朗在季後賽外卡戰過關。在這場比賽，堪稱聯盟頂尖防守強隊的布朗，防守上的失誤也被斯特勞德洞察藉機補刀，展現出強大臨場反應。

以柯林斯（Nico  Collins）首節末的15碼接球達陣來看，過去站位正確不容易出現大空檔的布朗防守組因斯特勞德的假遞球（play  action）全都跑向右方，左方唯一看管的球員被擋住，柯林斯接球推進幾乎完全沒有受阻，布朗補防已來不及。布朗善於空間判斷的擒抱大將，線衛柯拉莫亞（Jeremiah  Owusu-Koramoah）也被引誘到中間位置，陣型嚴重傾斜，使柯林斯的左路形成真空狀態。

再來第二節12分鐘近端鋒喬丹（Brevin  Jordan）先佯裝擋人，再往上走接球，結果兩名與他對抗的線衛不約而同向前追擊斯特勞德，反倒讓喬丹無人搭理，享受無人防堵的康莊大道直通達陣區，也是一大失誤。

第二節剩下一分多鐘2檔20碼球在布朗37碼，德州人可能來個一球入魂。布朗採取區域防守，將列陣右側的近端鋒舒茲（Dalton  Schultz）放給安全衛希克曼（Ronnie Hickman  Jr.）看管。但身為最後一道防線，希克曼卻顧此失彼，注意力分心在已經有隊友盯防的柯林斯身上，結果放出大空檔讓舒茲達陣。

雖然防守組溝通或分神造成失誤難免，但身為防守強隊，布朗這幾次疏失實在不太應該出現。這也讓球迷看到斯特勞德的反應判斷非常出色，能瞬間掌握對手失誤給予痛擊。超齡的表現，也讓22歲的他成為1950年之後，首位在季後賽取得勝利的菜鳥先發四分衛。

德州 季後賽 喬丹

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