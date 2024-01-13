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6度率隊奪超級盃 NFL愛國者隊教頭畢利契克離隊

記者顏伶如／綜合報導
畢利契克(前右)2015年率領新英格蘭愛國者美足隊奪下第49屆超級盃冠軍後，與獲得最有價值球員的當時該隊的四分衛布雷迪(前左)相擁慶祝。(路透)
畢利契克(前右)2015年率領新英格蘭愛國者美足隊奪下第49屆超級盃冠軍後，與獲得最有價值球員的當時該隊的四分衛布雷迪(前左)相擁慶祝。(路透)

職業美式足球聯盟NFL新英格蘭愛國者隊(New England Patriots)老闆克瑞夫特(Robert Kraft)與教練畢利契克(Bill Belichick)11日共同宣布，畢利契克率領愛國者隊走過24個球季、六度在超級盃(Super Bowl)奪冠後，將離開該隊。

71歲的畢利契克是NFL戰績最輝煌的傳奇教練之一，但愛國者隊這個球季卻打出4勝13敗的成績，成為畢利契克29年教練生涯的最差紀錄。畢利契克與克瑞夫特協議決定分道揚鑣。

畢利契克在記者會上維持一貫嚴肅招牌表情說：「我永遠都是愛國者隊的一員。」他說，期待有朝一日能重返團隊，不過現在已經到了該往前走的時候。

他表示，對於未來感到雀躍，同時也將永遠珍惜愛國者隊給予的機會、支持，還有克瑞夫特的大力相挺。

克瑞夫特說，這對他與愛國者隊球迷來說是感傷的一天；但他強調，分道揚鑣是雙方在友好氣氛之下的共同決定。他說：「畢利契克教練在新英格蘭永遠都是受到敬佩的體壇傳奇人物，是史上最偉大的教練，他帶領我們完成的成果，永遠也無法複製。」

去年11月就傳出愛國者隊考慮撤換教練的消息；自從四分衛布雷迪(Tom Brady)2020年跳槽坦帕灣海盜隊(Tampa Bay Buccaneers)後，愛國者隊最近四年有三年無法打進季後賽。

布雷迪在Instagram發文寫道，非常感恩曾經在「NFL史上最棒教練」的指導下打球；他寫道，如果沒有畢利契克，「我不可能擁有今日的地位」。

畢利契克2000年獲任命愛國者隊總教練，累計戰果266勝121敗。

職業美足聯盟新英格蘭愛國者隊教頭畢利契克(左)和隊老闆克瑞夫特(右)共同宣布畢利...
職業美足聯盟新英格蘭愛國者隊教頭畢利契克(左)和隊老闆克瑞夫特(右)共同宣布畢利契克將離職。(路透)
職業美足聯盟新英格蘭愛國者隊教頭畢利契克(右)和隊老闆克瑞夫特(左)共同宣布畢利...
職業美足聯盟新英格蘭愛國者隊教頭畢利契克(右)和隊老闆克瑞夫特(左)共同宣布畢利契克將離職後，兩人感傷地相擁。(美聯社)

NFL 新英格蘭 超級盃

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