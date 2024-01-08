NFL／德州人晉季後賽 柯林斯功不可沒

德州 人在面對小馬的不晉級就回家之戰，多名接球員掛傷號老將伍茲（Robert Woods）和布朗（Noah Brown）都無法上場。但靠著柯林斯（Nico Collins）掌握9次全部傳給他的傳球，貢獻1達陣和生涯單場最佳的195碼，與超級新人四分衛斯特勞德（CJ Stroud）聯手扛起德州人進攻，23：19踢館小馬闖進季後賽 。

24歲的3年級生柯林斯在斯特勞德助威下本季已打出生涯代表作，本季一開場第一球就完成一對一單吃的75碼接球達陣。

這場比賽柯林斯徹底展現穩定度、速度與突破的強烈企圖心，讓人看得相當過癮。斯特勞德快速的短傳能接，長傳可以和防守球員硬拼，接到球之後的推進，也主動與防守球員衝撞爭取多幾碼的推進機會。這也是他本季第一次，完成100%的接球成功率。相信他的賽前心理建設也非常清楚，多名隊友倒下，德州人可能面對一場硬仗，他必須挺身而出。

雖然說德州人的勝利有些許的運氣成份，但至少在這場中間多次棄踢的硬戰中，他們完成了自己該做的。除了第一球長傳達陣外，德州人第二次達陣，柯林斯也貢獻29碼接球推進；第三次達陣，再貢獻14碼和23碼。

斯特勞德的到來，讓柯林斯從連續兩個球季接球成功率不到60%的普通球員，提升至接球成功超過70%，1297碼8達陣的漂亮數據。相信柯林斯和斯特勞德，以及本季提前因傷倒下的戴爾（Tank Dell）能成為德州人未來的中流砥柱，率隊創下佳績。