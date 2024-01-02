NFL／5戰13次達陣 老將佛拉科東山再起

前烏鴉冠軍四分衛佛拉科（Joe Flacco）儘管38歲，但絲毫不減場上影響力，季中與布朗簽約的他，不僅帶領球隊5場比賽先輸1戰後打下4連勝，讓球迷再度看見希望，過程中更傳出1616碼13次達陣，打出問鼎東山再起獎的氣勢。

佛拉科與布朗教練團的打法設定相當有效，即是讓他盡情發揮長傳本色，就算口袋潰縮或可能被抄截也要出手，盡可能拿到達陣與分數進帳。即使被抄截，也有場均被傳165.9碼聯盟第一，被跑100.6碼第10的防守幫他頂著。毫無忌憚傳球的策略，讓他5場比賽下來平均每次傳球成功可推進13.1碼，優於他生涯所有賽季，也讓布朗原本讓人堪慮的前景起死回生，球風也相當吸引人，具有十足可看性。

佛拉科傳球前不時使用假給球做為掩護，儘管已是老將年紀但球速還算維持得不錯，且勇於挑戰防守球員貼近，及貼近邊線的高難度傳球目標，傳球更能剛好越過防守球員，展現優異手感。

佛拉科加入布朗後貢獻4勝1敗也直接將球隊帶進季後賽 ，暌違3季再次晉級。現在佛拉科也被視為年度東山再起獎的人選之一，雖然外界較為看好從鬼門關走一遭還能順利回場的比爾安全衛哈姆林 （Damar Hamlin），但哈姆林本季多從特別組出擊，防守只上了5%。佛拉科回歸帶來的影響力，可謂是一發可能足以改變季後賽戰局的震撼彈。