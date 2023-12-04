NFL／傑克森會面古德爾 頭盔撞擊有解？

本季兩度因頭盔撞擊被禁賽的野馬安全衛傑克森（Kareem Jackson）直接與聯盟主席古德爾（Roger Goodell）釐清犯規尺度議題，相信在未來，對於強力撞擊類型的防守球員該如何打球將有正面幫助。

罕見看到球員和運動聯盟主席直接會面。傑克森本季目前確定禁賽6場，罰金累積8萬9000多元為聯盟第三多的球員。他有意直接與主席對話應該是非常正面的訊號。

傑克森直接向古德爾提出防守球員方的疑問，以及執法疑似存在尺度不一的問題，但願聯盟未來能提供從裁判到教練更一致的方向指引和尺度拿捏。

聯盟現在對於頭盔撞擊實施嚴厲執法，低頭以頭盔任何位置撞擊對手，用頭盔或前端面罩撞擊頭部或頸部都屬犯規。

但目前聯盟也有衝撞力道不俗，但能避開犯規的球員。例如酋長安全衛里德（Justin Reid）以不低頭，身體撞身體的方式防守也有不錯成效。而且他的減速和準備動作紮實，即便在更快速的美式足球 比賽無法做到像橄欖球般非常標準，往大腿抱的擒抱，但已是可接受的方式。

不過傑克森球風兇狠造成腦震盪機率較高，動作看似已形成習慣，反倒容易形成兩敗俱傷。