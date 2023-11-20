我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「加州對餐飲排隊者徵19%稅」 誰的智商出問題？

前第一夫人羅莎琳去世 卡特：我的每項成就 羅莎琳都是平等夥伴

NFL／小貝克漢 烏鴉寄望發揮老將價值

林育正
小貝克漢的影響力是烏鴉本季成績關鍵。（取材自Instagram）
小貝克漢的影響力是烏鴉本季成績關鍵。（取材自Instagram）

烏鴉頭號接球目標，本季貢獻超過500碼的近端鋒安德魯斯（Mark  Andrews）在對上孟加拉虎的比賽中受傷球季報銷，現在我更傾向注意的，是小貝克漢（Odell Brckham  Jr.）如何發揮影響力，讓烏鴉本季的好成績得以延續。

觀看小貝克漢的比賽影片，由於年紀與過去的傷病史，已讓他出現爆發力較過去減弱的狀況。只要角衛的干擾技巧足夠高超，已能夠干擾小貝克漢的啟動，以及後續能否有空檔出現。他的啟動擺脫能力，保守來說應該是下降了一些。

取而代之的是更多假動作，包括在跑路徑變向之前，多晃一下變換身體重心，還是衝刺前以橫移腳步迫使對手猜測，都可為自己創造更多空檔。

不只如此，現在的小貝克漢不一定是接勁爆無比的長傳球，接球後推進也是拿手好戲。適時急停能在防守球員減速時，再來個加速搭配變換方向，多爭取碼數。

比如對孟加拉虎的比賽中，就有一次非常突如其來的轉身過人。這場也是他2021球季以來，再一次單場比賽貢獻超過100碼。

烏鴉目前拿到8勝3敗有望晉級季後賽，但現在缺少關鍵武器安德魯斯，小貝克漢再次迎來挺身而出的機會。也許少了過去的華麗風格，但他的油箱依舊有油，剩餘比賽能否有更多貢獻，將決定烏鴉能走多遠。

季後賽

上一則

場邊人語／阿拉巴馬 快刀斬麻

下一則

NBA／灰熊19分逆轉秀 溫班亞瑪寫紀錄難擋馬刺8連敗

延伸閱讀

擺脫罪惡城市污名 拉斯維加斯躋身成為運動中心

擺脫罪惡城市污名 拉斯維加斯躋身成為運動中心
場邊人語／烏鴉主攻 負傷建功

場邊人語／烏鴉主攻 負傷建功
場邊人語／車城賭城 各奔前程

場邊人語／車城賭城 各奔前程
NFL前球星強森用餐63元 給千元小費

NFL前球星強森用餐63元 給千元小費

熱門新聞

喬治(左)在哈登(右)到來後數據明顯下滑。（路透）

NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」

2023-11-12 06:49
羽生結弦。(新華社)

結婚僅105天 日本花滑王子羽生結弦閃電離婚

2023-11-17 11:07
湖人里夫斯(左)近期改扮板凳暴徒，幫助球隊獲得2連勝。(Getty Images)

NBA／轉任替補打出奇效 湖人里夫斯：我還是在打籃球

2023-11-14 07:59
戈貝爾遭格林鎖喉。（美聯社）

NBA／怒噴格林鎖喉「小丑行為」戈貝爾：柯瑞沒上場 他就想搞事

2023-11-15 06:41
阿根廷16日與烏拉圭在場上爆發肢體衝突，阿根廷球星梅西一度伸手掐住烏拉圭球員奧利華拉的脖子。（影片截圖）

足球／梅西罕見動怒掐住對手脖子 阿根廷0:2輸給烏拉圭 中止8連勝

2023-11-17 00:50
「魔獸」霍華德。（本報資料照片）

NBA／魔獸社群退光前隊友、台名人 只留林書豪和「鄉民老婆」

2023-11-17 03:45

超人氣

更多 >
美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠

美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠
柯文哲稱要拚到底選總統 侯友宜正面回應了

柯文哲稱要拚到底選總統 侯友宜正面回應了
前總統卡特夫人羅莎琳去世 享耆壽96歲

前總統卡特夫人羅莎琳去世 享耆壽96歲
柯文哲夜會郭台銘1小時 郭辦：朝整合勝選前進

柯文哲夜會郭台銘1小時 郭辦：朝整合勝選前進
加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？

加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？