NFL／小貝克漢 烏鴉寄望發揮老將價值

小貝克漢的影響力是烏鴉本季成績關鍵。（取材自Instagram）

烏鴉頭號接球目標，本季貢獻超過500碼的近端鋒安德魯斯（Mark Andrews）在對上孟加拉虎的比賽中受傷球季報銷，現在我更傾向注意的，是小貝克漢（Odell Brckham Jr.）如何發揮影響力，讓烏鴉本季的好成績得以延續。

觀看小貝克漢的比賽影片，由於年紀與過去的傷病史，已讓他出現爆發力較過去減弱的狀況。只要角衛的干擾技巧足夠高超，已能夠干擾小貝克漢的啟動，以及後續能否有空檔出現。他的啟動擺脫能力，保守來說應該是下降了一些。

取而代之的是更多假動作，包括在跑路徑變向之前，多晃一下變換身體重心，還是衝刺前以橫移腳步迫使對手猜測，都可為自己創造更多空檔。

不只如此，現在的小貝克漢不一定是接勁爆無比的長傳球，接球後推進也是拿手好戲。適時急停能在防守球員減速時，再來個加速搭配變換方向，多爭取碼數。

比如對孟加拉虎的比賽中，就有一次非常突如其來的轉身過人。這場也是他2021球季以來，再一次單場比賽貢獻超過100碼。

烏鴉目前拿到8勝3敗有望晉級季後賽 ，但現在缺少關鍵武器安德魯斯，小貝克漢再次迎來挺身而出的機會。也許少了過去的華麗風格，但他的油箱依舊有油，剩餘比賽能否有更多貢獻，將決定烏鴉能走多遠。