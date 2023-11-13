NFL／下半季看點 海豚面臨嚴峻期末考

外界再度對四分衛普爾迪以高標準放大檢視。（Getty Images）

NFL 2023球季經過一半，美聯和國聯暫時由去年的兩支超級盃 爭冠球隊酋長和老鷹分居領先位置。接下來的下半球季，我將會更加關注海豚隊能否突破「五成魔咒」，49人將如何挺過亂流，以及進攻表現不錯的獅隊能否在季後賽 有所斬獲。

海豚在四分衛塔戈維拉（Tua Tagovailoa）和明星接球員希爾（Tyreek Hill）確實能打出精采好球。但本季對上具有季後賽競爭力的強隊比爾、老鷹與酋長全都吞下敗仗，未能擊敗勝率超過五成的球隊。主戰跑鋒亞坎（De'Von Achane ）下半季從傷兵名單歸隊後，最後3場例行賽連續面對牛仔、烏鴉和比爾將是嚴峻的期末考，也是必看焦點。

49人以5連勝開季，碰上本季防守絕佳的布朗吞下首場敗仗後，對上維京人以罕見連續兩次抄截反攻失利收場，再被狀態回溫的孟加拉虎擊退，苦吞3連敗。現在外界再度對四分衛普爾迪（Brock Purdy）以高標準放大檢視，下半季賽程也難打，全隊上下壓力極大。

獅隊以不錯的6勝2敗開局讓人燃起期待，況且下半季的賽程還不算太硬，熊隊和維京人各打2場，還有1戰對戰野馬。我相信能寄望獅隊晉級季後賽，並且透過下半季調整，期待在季後賽能走多遠。