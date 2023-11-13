NFL／下半季看點 海豚面臨嚴峻期末考
NFL 2023球季經過一半，美聯和國聯暫時由去年的兩支超級盃爭冠球隊酋長和老鷹分居領先位置。接下來的下半球季，我將會更加關注海豚隊能否突破「五成魔咒」，49人將如何挺過亂流，以及進攻表現不錯的獅隊能否在季後賽有所斬獲。
海豚在四分衛塔戈維拉（Tua Tagovailoa）和明星接球員希爾（Tyreek Hill）確實能打出精采好球。但本季對上具有季後賽競爭力的強隊比爾、老鷹與酋長全都吞下敗仗，未能擊敗勝率超過五成的球隊。主戰跑鋒亞坎（De'Von Achane ）下半季從傷兵名單歸隊後，最後3場例行賽連續面對牛仔、烏鴉和比爾將是嚴峻的期末考，也是必看焦點。
49人以5連勝開季，碰上本季防守絕佳的布朗吞下首場敗仗後，對上維京人以罕見連續兩次抄截反攻失利收場，再被狀態回溫的孟加拉虎擊退，苦吞3連敗。現在外界再度對四分衛普爾迪（Brock Purdy）以高標準放大檢視，下半季賽程也難打，全隊上下壓力極大。
獅隊以不錯的6勝2敗開局讓人燃起期待，況且下半季的賽程還不算太硬，熊隊和維京人各打2場，還有1戰對戰野馬。我相信能寄望獅隊晉級季後賽，並且透過下半季調整，期待在季後賽能走多遠。
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