NFL／外接手交易市場 不如預期

NFL交易大限之前，被臆測可能有其他球隊有興趣的突擊者明星外接手亞當斯 （Davante Adams ）和泰坦隊霍普金斯（DeAndre Hopkins）都沒有離開。如此一來，兩人留在原隊可能得花一部分時間陪菜鳥四分衛「練球」。也因此，幾支頂級球隊的接球實力，也沒有產生太大變化。

力求表現機會的亞當斯據傳引起噴射機興趣，但最終沒達成交易。力求表現的他先前被看到場邊摔頭盔的畫面，對於四分衛錯失大空檔展露不爽。突擊者現在要換上菜鳥四分衛歐康諾（Aidan O'Connell），希望能為他創造更好機會。霍普金斯在與菜鳥李維斯的首場比賽，就接獲3達陣，但僅僅一場比賽未來難說。總而言之，兩人本季未來充滿不確定性，衝擊季後賽 機會較低。

順帶一提，我認為非常可惜的是突擊者隊的倫弗羅（Hunter Renfrow）。2021球季打出超過千碼的代表作，可惜隔一季2022因傷表現不佳，本季上場時間甚至縮減到38%，存在感幾乎隱形。很希望他能有重新開始的機會，可惜還是留在原隊。

沒有大咖外接手交易，等於本季目前進攻火力強大的球隊空中進攻沒有太大變化。最讓人關注的可能是酋長，即便球員一致對外表示並不擔心。但東尼（Kadarious Toney）表現未達預期，凱爾西（Travis Kelce）扛起重擔，現在較讓人期待挺身而出的，是新人萊斯（Rashee Rice）。