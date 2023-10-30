NFL／NFL如果參戰奧運 明星隊這樣組

四分衛馬霍姆斯出手具有創意。（路透）

進入2028洛杉磯 奧運的腰旗美式足球 ，傳出可能允許NFL 球員參賽。但規則大不同，一次上場5個人，場地全長70碼寬30碼，不含達陣區長50碼。此外還在達陣區前5碼，以及中線為準前後5碼為「禁止衝球區」。打法與傳統美足大相徑庭，以下是我的NFL先發10人組合。

腰旗比賽從5碼線起攻，要拿第一檔必須過半場。四分衛沒給球（handoff）不能自己跑，不只要在7秒內出手，還得面對衝傳，必須果決精準。因此我的選擇會是出手具有創意和更多可能性的四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）。接球員必須是速度飛快的希爾（Tyreek Hill）以及腳步宛如惡魔的傑佛森（Justin Jefferson）。中鋒當然得請出可靠的凱爾西（Jason Kelce），跑鋒則要可跑可接的麥凱佛瑞（Christian McCaffrey），打造高效率陣容。

防守方面，考量衝傳手必須距離開球點7碼，因此我會選擇割愛TJ瓦特（TJ Watt），改用40碼衝刺僅4.36秒的帕森斯（Micah Parsons）。兩側角衛先找封鎖能力優異賈德納（Sauce Garner）。考量比賽禁止肢體接觸，凶狠的蘭姆西（Jalen Ramsey）可捨棄用史勒（Darius Slay）代替。

考量場地不大，且禁止身體接觸讓進攻得利，因此抄截回攻最好能把握。西蒙斯（Justin Simmons）和費茲派翠克（Minkah Fitzpatrick）是我的首選。