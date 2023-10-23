NFL／腰旗美足進軍奧運 NFL最大贏家

腰旗美式足球 （flag football）正式進軍2028洛杉磯奧運 。這項NFL 大力推廣的親民版美式足球運動，讓世界各地的從事人口急遽增加。進入奧運後，最大的受益者應該就是NFL莫屬了。

為強化透過奧運的高曝光程度，達成借力行銷NFL的目的，目前已有聯盟高層希望放行NFL球員參賽。近期觀察美國媒體，也紛紛出現NFL最佳腰旗陣容的預測。牛仔明星線衛帕森斯（Micah Parsons）據傳也有意願參賽。

原本我以為腰旗美式足球並不屬於NFL球員的賽場。但過去有機會透過其他運動進軍奧運，但將生涯重心轉往NFL的運動員們，若有意願站上全世界運動最高殿堂，也算難得一遇的好機會。曾是世界級短跑好手的海豚隊接球員「獵豹」希爾（Tyreek Hill），也公開表示有意參戰。

夏季奧運按照慣例舉辦在NFL開季前，相信對頂尖球星來說，這樣短時間，沒有碰撞，小場地的比賽，較輕微的負荷量對開季的準備和調整影響較小。以球團的角度來看，放人參賽應該尚可接受，受傷機會大概比季前訓練營還低。

若有NFL球星共襄盛舉，將腰旗美足的關注度在奧運炒到最高點，受益最大的絕對是欠缺海外觀眾市場的NFL。