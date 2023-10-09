NFL／最強防守球員？TJ瓦特後有追兵

日前退役防守球星JJ瓦特（J.J Watt）公開力挺弟弟TJ瓦特（TJ Watt）為最強防守球員，這番言論也讓我與朋友掀起一陣討論。但經過討論和思考，現階段TJ應該是最強無誤，但後有追兵帕森斯（Micah Parsons）和博薩（Nick Bosa）威脅他的地位。

衝傳（edge rush）的球員地位特別不同。雖然防守組每一個位置的頂尖球員都有直接得分的能力，例如防守後衛群能夠抄截回攻達陣，前線可以製造掉球，再搶球奔向達陣區。然而衝傳手我認為非常不容易的是，要持續對壘各隊強大且稀缺性高的左截鋒，甚至遭到包夾，必須突圍才有機會擒殺。

TJ瓦特生涯91場取得83.5次擒殺，身涯打完前6季有2季擒殺勇冠全聯盟，最多一季22.5次，並連續3連入選年度最佳陣容第一隊，一次獲頒年度最佳防守球員。更讓人感到意外的是，不包含本季他還有6次抄截和37次傳球防守（PD）證明他的多功能性以及在場上的洞察與快速反應力。此外他擅長製造掉球，曾經一季8次站上聯盟榜首。

不過帕森斯生涯前兩年分別繳出13和13.5次擒殺，而且擒抱比TJ瓦特同期稍多，生涯頭兩年都入選年度第一隊，而且獲得提名為MVP投票 候選人則是TJ瓦特沒有的肯定。

總結來看，目前TJ瓦特在現役最強防守球員的爭奪上略勝一籌。至於博薩影響力也十足，一次18.5次擒殺第一，MVP票選最高第六名，可惜最佳陣容僅入選一次，還有一季因傷只打兩場。

最佳防守球員的爭奪在未來幾年會非常精彩，好友看球時這類話題講不出個結果，卻也聊不膩。其實也許不需硬比，看喜歡的球星打球最開心。