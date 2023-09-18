我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

侯友宜投書外交事務期刊 提台灣的中間路線：兩岸避戰方案

2024年社安金每月支票 估增加57.3元

NFL／艾倫衝動 比爾慘痛

林育正
比爾當家四分衛艾倫的衝動硬幹，讓他付出慘痛代價。美聯社
比爾當家四分衛艾倫的衝動硬幹，讓他付出慘痛代價。美聯社

比爾當家四分衛艾倫（Josh  Allen）首周對上噴射機丟出3次抄截，外加1次掉球的個人表現不及格，也讓球隊輸球。目前來看，他還沒改善太過躁進，喜歡賭博式拚球的習慣。比爾的未來，寄託在他能否進化成更聰明的四分衛上。

噴射機王牌四分衛羅傑斯（Aaron  Rodgers）早早受傷下場，比爾理應穩紮穩打拿下比賽不成問題。很可惜比賽在第二節，艾倫的拚球性格就顯露無遺。面對3檔8碼，即使噴射機安全衛懷海德（Jordan  Whitehead）針對長傳早有防備，艾倫就算自己衝球可能都有更多機會突破，但他依舊將球傳向懷海德埋伏的深遠範圍。事後來看，這球其他空檔不多，但比賽時間還長，權衡之下硬拚不是明智之舉。

懷海德的第二次抄截，2檔12碼跑鋒庫克（James  Cook）有空檔可以接球短短推進幾碼，但艾倫依舊選擇長傳，類似的戲碼被提早就位的懷海德輕鬆接住。

第三次被抄截，已有防守球員舉手示意注意外側路徑，結果比爾接球員真的跑外側，被盯人的懷海德輕鬆收下。同樣的戰術在比賽稍早有用過，艾倫看到對手出現防守的肢體動作，最好就更改戰術或尋找其他目標。

艾倫的衝動硬幹，缺乏對防守進一步的判讀以及小聰明，讓他付出慘痛代價。無法贏球的強隊最終一定出問題，但學習解讀防守並非短期可達成，我推測可能只能先稍微改變進攻策略。

庫克

上一則

場邊人語／女足成功 冰球續攻

下一則

迷信成真？神奇球棒加持 洋基小將開轟

延伸閱讀

女童軍露營玩水 差點成了鱷魚晚餐

女童軍露營玩水 差點成了鱷魚晚餐
四年以後（下）

四年以後（下）
四年以後（中）

四年以後（中）
四年以後（上）

四年以後（上）

熱門新聞

歐尼爾選出美國隊最佳5人和世界隊最佳5人，表示不知道如何選擇，並詢問網友哪個組合較強。（取材自Instagram）

NBA／歐尼爾問美國隊、世界隊誰比較強？網友一面倒

2023-09-13 18:39

籃球／44歲退休選手1分鐘內投進33顆三分球 創世界紀錄

2023-09-09 07:57
詹姆斯(左)、杜蘭特(右)。 (歐新社)

NBA／「每場都能贏40分」亞瑞納斯排出現役最強美國隊

2023-09-12 08:27
中國國足終場以0比1踢輸敘利亞。(Getty Images)

中國國足踢輸敘利亞 中國球迷反為對手歡呼叫好

2023-09-13 10:43
國際網球公正調查組織表示，羅馬尼亞好手哈蕾普因兩次禁藥違規，遭禁賽4年。（美聯社）

網球／2屆大滿貫球后遭禁賽4年 哈蕾普職業生涯恐結束

2023-09-13 02:30
中國網球名將彭帥曾出面指控前國務院副總理張高麗性侵，但事件最終不了了之。(美聯社)

WTA賽事重返中國首站廣州 彭帥案抵制不到2年

2023-09-16 19:19

超人氣

更多 >
俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆

俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆
張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情

張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情
南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？

南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？
女搭高鐵拒換座位 遭一家三口圍毆10分鐘

女搭高鐵拒換座位 遭一家三口圍毆10分鐘
女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警

女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警