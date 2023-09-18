NFL／艾倫衝動 比爾慘痛

比爾當家四分衛艾倫的衝動硬幹，讓他付出慘痛代價。美聯社

比爾當家四分衛艾倫（Josh Allen）首周對上噴射機丟出3次抄截，外加1次掉球的個人表現不及格，也讓球隊輸球。目前來看，他還沒改善太過躁進，喜歡賭博式拚球的習慣。比爾的未來，寄託在他能否進化成更聰明的四分衛上。

噴射機王牌四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）早早受傷下場，比爾理應穩紮穩打拿下比賽不成問題。很可惜比賽在第二節，艾倫的拚球性格就顯露無遺。面對3檔8碼，即使噴射機安全衛懷海德（Jordan Whitehead）針對長傳早有防備，艾倫就算自己衝球可能都有更多機會突破，但他依舊將球傳向懷海德埋伏的深遠範圍。事後來看，這球其他空檔不多，但比賽時間還長，權衡之下硬拚不是明智之舉。

懷海德的第二次抄截，2檔12碼跑鋒庫克 （James Cook）有空檔可以接球短短推進幾碼，但艾倫依舊選擇長傳，類似的戲碼被提早就位的懷海德輕鬆接住。

第三次被抄截，已有防守球員舉手示意注意外側路徑，結果比爾接球員真的跑外側，被盯人的懷海德輕鬆收下。同樣的戰術在比賽稍早有用過，艾倫看到對手出現防守的肢體動作，最好就更改戰術或尋找其他目標。

艾倫的衝動硬幹，缺乏對防守進一步的判讀以及小聰明，讓他付出慘痛代價。無法贏球的強隊最終一定出問題，但學習解讀防守並非短期可達成，我推測可能只能先稍微改變進攻策略。