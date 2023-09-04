NFL／哈姆林預約東山再起獎 勁敵環伺

去年在比賽時心臟揍停的比爾隊安全衛哈姆林 （Damar Hamlin）康復後，也成功擠進開季53人名單，現在還是「東山再起獎」熱門人選。不過競逐本季東山再起獎的陣容相當華麗。

哈姆林已在季前熱身賽小試身手，教練團也表示他完全健康。不過現在比爾的兩名先發安全衛海德（Micah Hyde）與波伊爾（Jordan Poyer）都是健康狀態，可能壓縮哈姆林的表現機會。此外比爾安全衛有一定深度，板凳還有遲友駿（Taylor Rapp）為潛在競爭對手。如此一來，哈姆林從心臟停止到重返NFL 的故事要繼續寫下去，得有超乎預期的表現。

回顧哈姆林的球風，並非大力衝擊或超大防守範圍，多抄截的安全衛，他在NFL的抄截還未開張。他算是髒活專用的中規中矩安全衛，習慣將頭放低製造撞擊，甚至用犯規邊緣的方式接觸接球員破壞傳球。或者，在鎖定持球者後再進行衝刺阻攔。

競爭東山再起獎的對手，還有上季在野馬迷航的四分衛威爾森（Russell Wilson），烏鴉四分衛傑克森（Lamar Jackson），克服血癌的台灣混血接球員梅奇三世（John Metchie III），還有被腦震盪重創的海豚四分衛塔戈維拉（Tua Tagovailoa）。

不論獎項結果如何，哈姆林出意外後也運用影響力，積極推廣救他一命的CPR，以及AED的使用，非常值得得讚許。