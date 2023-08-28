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NFL／南方美足 張力十足

林育正

網飛（Netflix）再推紀錄片「沼澤鱷霸」（Untold：Swamp Kings），帶我們回顧佛羅里達大學2006至2008賽季奪下兩座全國冠軍的風光，呈現南方美式足球的張力與瘋狂。

四集的紀錄片中，揭露了球隊歷經的冠軍高峰以及低潮。本片將過去的比賽片段和休息室錄影剪接，配上新的訪問整理而成。給總教練邁爾（Urban  Meyer）多一些鏡頭，讓觀眾獲得不同的觀點。包括在東南聯盟教練所承受的壓力，以及他執教上的堅持。從在飛機上開除隊員，到反而害怕隊員被踢出球隊會重回混亂街頭，再到自己被壓力折磨身心出狀況。

距離當年有一段時間，提博等主力球員們受訪的談吐也非常真誠流暢，包括不是那麼光彩的一面。最讓我印象深刻的，是有球員坦承自己曾在休息室揍人，這件事絕不想讓孩子知道。

影像片段的選擇上，也充滿視覺衝擊，包括訓練操到吐，以及有菜鳥訓練不確實害大家被罰，導致學長暴怒，彷彿身處校隊重訓室。

另外拿到全國冠軍後的大頭症，多名球員行為失控被逮捕，學校找律師擦屁股，教練沒管好紀律等層面，也都是球賽之外非常棒的「佐料」，使本片更具立體層次。

在硬派的南方美式足球環境，高張力的對決與校際間的敵對，使球員拿出摧毀對手的強度。如何在冠軍後重整心態，建立起領導團隊，以及隊內爭執，著重團隊的敘事方式值得細細品味。

足球 Netflix

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