NFL／攻其不備 當年各取所需？

前NFL球員奧赫。（取材自Instagram）

電影「攻其不備」（The Blind Side）原著本尊，前NFL 球員奧赫（Michael Oher）與養父母杜希（Tuohy）夫婦正式撕破臉；但從他進入密西西比大學後，雙方的關係也存在一定程度的各取所需。

奧赫不如電影中愚笨，現實中早已在美式足球 場上展露實力。杜希夫婦成為監護人之前，可能已預見他的表現，能為形象和事業加分。雖然西恩杜希（Sean Tuohy）的同學，暢銷作者路易斯（Michael Lewis）說這本關於進攻鋒線的著作賣得不算太好，但對有錢人來說，「書」算是張漂亮的名片，銷量不是首要考量。

當然杜希夫婦也有問題，電影大賣當時的新聞都已「收養」描述雙方的關係。但既然事實上沒有收養，夫婦倆也沒特別澄清，自己僅是只是幫助一名年輕人與擔任監護人，而是將錯就錯，「享受」當奧赫的「爸媽」。

電影的大暴紅，應該出乎杜希夫婦意料之外。但畢竟電影帶來的長尾效應驚人，身為有錢人最懂得「名聲」與「被動收入」的重要性，緊抓住機會為自己創造商機無可厚非，這是一輩子的功成名就。

儘管如此，即使「利用」奧赫，杜希夫婦的善良初衷，也不該被全盤否認。然而，奧赫受到幫助與杜希家人親近，但他成年後，杜希夫婦的確沒有義務將後續收益分給他。

但看在奧赫眼中，感覺到有些吃味在所難免。他當年可能沒弄清楚監護跟收養的區別，導致情感受傷。但夫婦賺錢取之有道，奧赫開口要錢吃相不好看。