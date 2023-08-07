我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷知名麥克餐館酒吧「遲1天繳租」被逼遷 市長幫說話

未來一年投資怎布局？投資人押注美長債、看空股市

NFL／角衛教科書 里維斯入主名人堂

林育正
里維斯入主足球名人堂。（美聯社）
里維斯入主足球名人堂。（美聯社）

在近代NFL的角衛中具有代表性地位的里維斯（Darrelle  Revis）入主名人堂，他封鎖對手主力接球員的能力，好比讓人困在孤島，讓他獲得「里維斯島」的稱號。在球場上，他的技術也是教科書級別。

身為受到四分衛提防的明星角衛，里維斯在名人堂典禮上的一席發言，讓我覺得非常有意義。當時噴射機教練團的瑟曼（Dennis  Thurman）告訴他，在球場上要能扛著無聊，傳球攻勢會在你認為機會最小的時候朝你過來，所以更必須隨時做好準備。這一席話道出了明星角衛所需的專注力與抗壓力。

里維斯是我在打球時期學習的重要對象之一，我注意到他的許多抄截來自紮實的卡位技術。在與接球員並肩長距離奔跑後，他能在過程中逐漸占據優勢的位置，反而是反客為主成為接球員，順勢接住長傳球。畢竟角衛在起步時處於被動狀態，判斷接球員的意圖後先是亦步亦趨跟防，再搶到位置，靠的是強大的速度和體能，以及防止對手突然其來變向的警覺心做為基礎，做起來非常不容易。

里維斯除了生涯11個球季累計29次抄截外，更有7個球季累計達到雙位數的成功傳球防守。回顧過去，他多次能在身體失去重心，以奇怪的姿態將接球員即將到手的接球破壞掉，侵略性十足。受惠於他優異的速度，他的擒抱也不馬虎，總是衝擊力滿點。

里維斯是包括我在內許多喜歡關注角衛的球迷的重要回憶，恭喜他進入名人堂。

NFL

上一則

MLB／恐怖小鬍子橫空出世 藍鳥新人史奈德3場9安爆紅襪

下一則

棒賽忽然變拳賽 白襪、守護者場上「格鬥」 主播「入戲」當場直播

延伸閱讀

1/4 國中小學生過重 營養教育缺乏、家長觀念偏差

1/4 國中小學生過重 營養教育缺乏、家長觀念偏差
場邊人語／集結號起 各隊召齊

場邊人語／集結號起 各隊召齊
亞裔名人堂 年度人物最終榜單出爐

亞裔名人堂 年度人物最終榜單出爐
NBA／要退休背號必須進名人堂 湖人老闆相信詹皇一定行

NBA／要退休背號必須進名人堂 湖人老闆相信詹皇一定行

熱門新聞

中國女足不敵英格蘭隊，結束本次世界杯征程。（中新社）

綠茵瞭望／中國女足慘敗 不只輸在技術

2023-08-04 02:22
中國女足隊要在本屆世界盃小組賽中脫穎而出，仍困難重重。圖為隊員28日賽前合影。（歐新社）

女足世界盃／中國8月1日戰英格蘭 3情況分析晉級可能

2023-07-29 02:55
喬丹的經營手段備受質疑，也為此和老友巴克利絕交。（美聯社）

NBA／曾不留情批評操盤卻遭喬丹絕交 巴克利：這是我的工作

2023-08-01 07:57
美國隊隊長梅根‧拉皮諾(Megan Rapinoe)在PK賽踢失球後面露懊惱。(Getty Images)

女足世界盃／美國PK大戰5比4敗給瑞典 淘汰出局

2023-08-06 09:30
英格蘭以6比1懸殊比分淘汰中國，輕鬆闖進16強。(新華社)

女足世界盃／英格蘭6比1大勝 中國首次小組賽就淘汰

2023-08-01 11:02
馬塔正式告別球員生涯。(Getty Images)

女足世界盃／巴西遭淘汰「6屆傳奇射手」馬塔告別球員生涯

2023-08-02 20:35

超人氣

更多 >
加州男中勁球20億元頭獎 買豪宅、開豪車 官司卻找上門

加州男中勁球20億元頭獎 買豪宅、開豪車 官司卻找上門
截胡「少林女足」？ 周星馳御用配角大集合 原來是要做這件事…

截胡「少林女足」？ 周星馳御用配角大集合 原來是要做這件事…
紐約90歲華婦遇租霸 吉普賽家庭嫌沒冷氣拒交租

紐約90歲華婦遇租霸 吉普賽家庭嫌沒冷氣拒交租
WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見

WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見
美國債信被降級 原因在自毀長城

美國債信被降級 原因在自毀長城