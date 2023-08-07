NFL／角衛教科書 里維斯入主名人堂

里維斯入主足球名人堂。（美聯社）

在近代NFL 的角衛中具有代表性地位的里維斯（Darrelle Revis）入主名人堂，他封鎖對手主力接球員的能力，好比讓人困在孤島，讓他獲得「里維斯島」的稱號。在球場上，他的技術也是教科書級別。

身為受到四分衛提防的明星角衛，里維斯在名人堂典禮上的一席發言，讓我覺得非常有意義。當時噴射機教練團的瑟曼（Dennis Thurman）告訴他，在球場上要能扛著無聊，傳球攻勢會在你認為機會最小的時候朝你過來，所以更必須隨時做好準備。這一席話道出了明星角衛所需的專注力與抗壓力。

里維斯是我在打球時期學習的重要對象之一，我注意到他的許多抄截來自紮實的卡位技術。在與接球員並肩長距離奔跑後，他能在過程中逐漸占據優勢的位置，反而是反客為主成為接球員，順勢接住長傳球。畢竟角衛在起步時處於被動狀態，判斷接球員的意圖後先是亦步亦趨跟防，再搶到位置，靠的是強大的速度和體能，以及防止對手突然其來變向的警覺心做為基礎，做起來非常不容易。

里維斯除了生涯11個球季累計29次抄截外，更有7個球季累計達到雙位數的成功傳球防守。回顧過去，他多次能在身體失去重心，以奇怪的姿態將接球員即將到手的接球破壞掉，侵略性十足。受惠於他優異的速度，他的擒抱也不馬虎，總是衝擊力滿點。

里維斯是包括我在內許多喜歡關注角衛的球迷的重要回憶，恭喜他進入名人堂。