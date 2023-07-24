NFL／華盛頓司令隊終於易主 球團好老闆須必備3條件

在任期間讓華盛頓司令隊陷入員工性騷擾 ，球隊財務鑽漏洞的爭議老闆史奈德（Dan Snyder）終於正式被迫以60億元出售球隊，並且被聯盟重罰6000萬，幫助聯盟擺脫拖油瓶。各隊老闆購入球隊動機不同，但以下幾項是我認為稱職老闆的必要條件。

最重要的是公司經營，合法工作條件與正面形象是最基本的條件，不論是對待球團人員或是球員。違法行為勢必讓球隊形象受損、球迷不爽、營收下滑，再導致老闆不願意投入更多薪資與後勤支援給球團，最終惡性循環，球隊競爭力貧弱。紅雀老闆畢威爾（Michael Bidwill）就被前高層爆出霸凌和歧視 ，球員必須自費餐點，是最近形象和戰績雙輸的球隊。

第二，我認為老闆必需具備大膽靈敏的商業決策。突擊者考量奧克蘭 當地場館老舊等問題，老闆戴維斯（Mark Davis）轉投市場更大的賭城拉斯維加斯。體育館雖然座位數在聯盟排倒數，但設施豪華，當地消費力強，平均門票超過150元聯盟最貴，在門票收入達到第一，球隊總營收也是前段班。

此外，老闆也應該是球員和教練之間的緩衝。愛國者隊老闆克拉夫特（Robert Kraft）以關愛球員聞名，也和布雷迪情同父子，是球員場下除了家人外的重要支柱。獲得老闆關心，相信球員也會更努力拿出好表現。

NFL球隊容易樹大招風，聯盟又有部分營收得各隊均分，因此32位老闆共同擦亮聯盟招牌更為重要。